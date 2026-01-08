偷超商7萬元包裹！超勇女店員「認出賊臉」氣炸 一路猛追驚險逮人

記者林盈君／新北報導

新北市一名29歲何姓男子，近日，連續多次前往板橋區南雅東路某超商，趁店員不注意時，偷竊包裹、悠遊卡等，遭竊物品總價值達7萬多元。7日深夜，何男再度光顧這家超商，引起林姓大夜班店員注意，隨即衝出追上何男並報警處理，附近民眾見狀也紛紛協助，警方獲報後到場，順利逮捕何男，訊後依竊盜罪嫌函送。

何男偷竊遭女店員認出，一路追逐、民眾協助，終於將人逮回。（圖／翻攝畫面）

據了解，何男多次到該超商偷竊，趁店員不注意時，偷走包裹與悠遊卡等，害店家損失約7萬多元。機警的43歲的林姓女店員指出，7日透過監視器發現，何男於本月的5日，連續2次到店內偷走2張悠遊卡、8件包裹，損失總計超過7萬元，而7日深夜，何男又再度光顧，她當下認出對方之後，立即追上何男並報警處理。

何男雖然落荒而逃，卻被林姓女店員一路追趕，追逐至中興路106號小巷子，附近民眾見狀也協助追捕，順利將何男制伏並帶回超商。警方獲報後趕抵，將何男逮捕帶回警局。何男落網後坦承犯行，全案訊後，依竊盜罪函請新北地檢署偵辦。

不良行為，請勿模仿！

