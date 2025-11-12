偷跑害亂套！宜蘭議長誤發停班課訊息 火速道歉挨轟「太心急」

鳳凰颱風帶來豪雨重創宜蘭，宜蘭縣今日停班停課。示意圖。（鏡報林煒凱）

鳳凰颱風帶來超大豪雨重創宜蘭，縣府昨日晚間9時宣布今（12）日全縣停班停課。不過在官方公告前，網路卻先流出假圖卡，甚至連宜蘭縣議長張勝德都提前發布部分鄉鎮「停止上班上課」訊息，引發民眾混亂與議論。對此，張勝德已出面道歉，強調是因接獲縣府初步資訊才誤發，縣府也要求警方依法調查假訊息來源。

圖卡提前流出 網酸「議長執政了嗎？」

據了解，鳳凰颱風雖預計從南部登陸，但外圍環流已讓宜蘭多處災情頻傳，溪南地區積水嚴重。宜蘭縣政府基於安全考量，於昨晚9時正式宣布今日全縣停班停課。然而就在公告前一小時，網路已流傳一張偽造的「宜蘭11/12停班停課」圖卡，而議長張勝德也在晚間8時許於群組發布「蘇澳、冬山、五結、羅東停止上班上課」等訊息，導致不少民眾信以為真。有人在臉書留言質疑：「現在是議長執政嗎？縣府官網都還沒公告！」

張勝德致歉 林茂盛下令嚴查假訊息

張勝德事後解釋，因當時接獲縣府提供的部分鄉鎮初步資訊，誤以為可先行發布，未料造成資訊混亂，對此深表歉意。他強調，往後將尊重縣府統一發布，避免誤導縣民。

代理縣長林茂盛今日上午表示，宜蘭昨日時雨量一度突破100毫米，冬山、羅東等地雨勢逼近百毫米，災情頻仍。考量宜蘭為共同生活圈，才決定全縣停班停課。他也嚴正指出，針對假圖卡與不實訊息，已指示警察局立案調查，「依法辦理，絕不寬貸」。

