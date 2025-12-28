偷車上路撐不到500公尺！基隆毒蟲癱倒駕駛座遭逮

【記者葉先鵬／基隆報導】基隆市一名63歲劉姓毒蟲，日前趁著夜深人靜之時竊走一輛小貨車，不料開上路才500公尺就因毒品效力發作癱倒在駕駛座上，警方獲報趕抵後隨即將其逮捕，最終毒品快篩呈現安非他命陽性反應，警詢後依竊盜、公共危險等罪移送，基隆地院昨天晚間已裁定羈押。

據了解，12月27日凌晨住在七堵區的簡姓民眾準備外出時，赫然發現自己的愛車不見蹤影，找了一圈後竟發現車子被停放在500公尺外的馬路中間，且竊賊還攤在車上意識不清，為避免發生危險，簡男遂立刻拿出電話報案求救。

雖警員趕抵後沒有在劉男身上找到違禁品，但毒品快篩卻驗出安非他命陽性，因此詢後依犯竊盜及公共危險等罪移送基隆地檢署，考量劉男是轄內慣竊也是毒駕累犯，嚴重危及道路交通與公共安全外，恐還有反複實施之虞，因此昨天（28日）檢方向法院聲押禁見劉男，晚間基隆地院已裁定羈押。

毒品快篩顯示劉男安非他命陽性。翻攝照片

