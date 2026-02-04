偷車牌夜闖工地！貨車「露餡」傳怪聲 北市警埋伏活逮2老賊

警方埋伏在工地旁等竊賊出現，查獲到贓證物讓他們百口莫辯。翻攝畫面

北市深夜巡邏驚見詭異貨車，竟牽出工地竊盜案！中正第二分局思源街派出所員警去年12月底凌晨巡經中正區汀洲路時，發現路旁一輛小貨車副駕駛座車窗大剌剌未關，警方上前查看欲聯繫車主，卻赫然發現車牌與車身明顯不符，且車牌登記地竟在桃園，當場起疑。

正當員警提高警覺擴大巡查時，鄰近一處無夜間施工的工地內，卻傳出陣陣金屬碰撞與搬運聲響，警方直覺「有鬼」，隨即在暗處埋伏守候。沒多久，李姓、曾姓2名男子摸黑現身，手提多袋物品準備裝上小貨車，警方見時機成熟，立刻衝出盤查，當場人贓俱獲。

警方在車上與現場查扣砂輪機、電動起子、壓接機等多項工地器械，2嫌見事跡敗露，只好坦承因缺錢花用鋌而走險，且因自用車輛牌照早已註銷，竟先偷車牌再掛上使用，企圖魚目混珠。

進一步清查發現，李、曾2人皆有多項毒品及竊盜前科，可說是「老手再犯」。警方訊後依竊盜罪嫌，將2人移送台北地檢署偵辦。警方也呼籲，宵小切勿心存僥倖，任何不法行徑終究難逃法網，警方將持續加強夜間巡邏，守護市民安全。



