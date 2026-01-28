偷車賊半路沒油竟報警求助 當場被逮涉3案

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）26歲陳姓男子竊取機車騎乘前往台中行經苗栗縣油料耗盡，竟異想天開報警求助，眼尖員警發現陳男所騎機車為失竊贓車，更涉及2起竊案，當場依竊盜現行犯帶回送辦。

苗栗縣警察局大湖分局今天表示，卓蘭分駐所員警27日凌晨接獲民眾報案求助指稱，所騎乘機車沒油，請警方到場協助；員警到場後，赫然發現報案人所騎乘機車，是苗栗警分局轄區所報失竊機車，隨即依竊盜案現行犯把陳男帶返所依法偵辦。

警方指出，陳男坦承機車是日前在苗栗市區竊取而來，原本欲前往台中豐原，卻在行經苗栗卓蘭鎮途中油料耗盡、身無分文，自行報案求助；此外，員警依法進行附帶搜索，又在機車置物箱內查獲1面失竊機車號牌及1支行動電話，陳男也坦承皆為竊取得手贓物。

警方調查，陳男是桃園人，平常居住在新竹，有強盜和竊盜前科，對於偷車騎到沒油，還直接打電話報警，員警私下直言「第一次遇到這種」。後續失竊機車及物品發還被害人，全案依刑法竊盜罪現行犯將陳男逮捕並移請苗栗地檢署偵辦。（編輯：龍柏安）1150128