偷車賊反抗拒捕掏「螺絲起子」攻擊警 「警棍」伺候 強行壓制

嫌犯拿出螺絲起子揮舞，作勢攻擊員警，員警用警棍把攻擊螺絲起子打掉，逮捕壓制（圖／TVBS）

高雄警方獲報，民眾機車被偷了，警方展開追緝，2小時內鎖定嫌犯及贓車出沒在仁武地區，正常準備收網圍捕，嫌犯不配合還拿出螺絲起子揮舞，作勢攻擊員警，當下，員警用警棍把攻擊武器打掉，用強制力逮捕壓制，一查之下，這名嫌犯已犯下多起竊盜案件。

高雄市一名民眾在大昌二路停放的機車遭竊，警方接獲報案後立即調閱監視器追查。警方展現高效率的辦案能力，短短2小時內就掌握嫌犯逃往仁武地區的行蹤。當警方在仁武地區發現嫌犯時，這名身穿紅衣的男子正準備牽車離開。便衣警察上前要求其配合調查，豈料嫌犯竟拿出螺絲起子揮舞，作勢要刺向警察，同時試圖跨上機車逃逸。

員警亮出警棍，直接打掉他手上的攻擊武器，一波肉搏戰之後，雙雙都掛彩，員警的手腳也受傷（圖／TVBS）

現場目擊者表示，嫌犯似乎有用螺絲起子攻擊到警察，但不確定警察是否受傷。面對嫌犯的暴力抗拒，執勤員警曾明耀迅速拔出警棍，連續出擊打落嫌犯手中的螺絲起子，並推倒機車防止其逃脫。雙方一陣肉搏戰後，嫌犯頭部和手臂出現擦挫傷，參與逮捕的員警手腳也受了傷。

員警表示，當時發現嫌犯手中揮舞的是看起來像鐵的東西，後來才確認是螺絲起子。看到嫌犯作勢揮舞，他立即上前將嫌犯壓制在地上，並上傳自己的位置，另外兩名同仁隨後趕到現場協助。曾明耀擁有10年處理刑案的豐富經驗，當時考量到案發地點鄰近熱鬧夜市，為保護民眾安全，顧不得危險立即採取行動。

事發隔天，儘管手和膝蓋仍包著紗布，曾明耀仍照常回到覺民路派出所執勤。警方調查發現，這名48歲的黃姓嫌犯涉及多起竊盜案件。由於嫌犯攻擊警察的行為，除了竊盜罪外，還加上了妨害公務罪。警方已將嫌犯移送地檢署偵辦，並建請羈押。

