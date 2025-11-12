偷車賊被逮拒配合 突掏螺絲起子襲警遭壓制

高雄市 / 綜合報導

高雄街頭出現警匪對峙，一名偷車賊，被警方逮到，沒想到不願配合，竟然還從口袋中，拿出螺絲起子，作勢要攻擊員警，雙方扭打僵持一分多鐘，男子最終遭到逮捕。

紅衣男子偷牽機車，警方循線追人，但沒想到，紅衣男，當街持武器，不斷揮舞作勢攻擊警察，行徑誇張，便衣員警也拿出警棍回擊，但這時候，紅衣男趁機坐上機車想要落跑，員警趕緊追上去制止，把機車先推倒，雙方在街上扭打起來，民眾全看傻眼趕緊來幫忙，支援警力也火速到場。

曾姓員警說：「當下跟他表明身分之後，沒想到他會從口袋中，拿出一把螺絲起子，跟我對峙，怕會傷及到無辜民眾，所以馬上用警棍，向前去強力壓制逮捕。」曾姓員警手和膝蓋，都有擦挫傷。

事情發生在高雄，警方昨(11)日下午接獲民眾報案，說自己停在，大昌二路上的機車，忘了拔鑰匙結果被偷了，隨即展開調查追緝，2小時內，在仁武區發現遭竊車輛，對男子展開圍捕，但沒想到48歲的黃姓竊嫌，不配合還拿出螺絲起子，作勢攻擊員警，警方馬上拿出警棍壓制。

附近民眾說：「被便衣員警，壓制在那邊，好像有攻擊到警察。」附近民眾說：「拿螺絲起子，說是偷牽車的，正好這邊有夜市，人很多，兩人在那邊扭打。」根據了解，這名黃姓竊嫌，有竊盜前科，已經不是第一次偷車，疑似隨時都備有武器，在高雄各地區隨機偷竊。

高雄三民二分局覺民所所長蘇宇炫說：「全案警詢後，依竊盜罪及妨害公務罪嫌，移送台灣高雄地方檢察署偵辦，並建請羈押。」偷車賊被警方逮到，不願配合還作勢攻擊員警，雙方在馬路上扭打，僵持一分多鐘，員警也在過程中受傷，偷車行為已經不對，這回又不顧危險挑戰公權力，將被依法送辦，為自己行為負起責任。

