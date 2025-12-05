偷車輪姦搶劫！影帝趙震雄爆性侵「挖舊案全吻合」超噁手法曝光

記者林汝珊／台北報導

影帝趙震雄先前來台，擔任頒獎人。（圖／記者趙于瑩攝影）

經典韓劇《Signal 信號》影帝趙震雄出演今（5日）爆出震撼彈，遭《Dispatch》踢爆，在高中時期曾涉及偷車、性暴力等重大犯罪，甚至因此被送往少年院。對此其他韓媒還真挖出疑似趙震雄過去重大新聞，讓外界相當震驚。

趙震雄遭爆高中時涉及偷車、性暴力等重大犯罪。（圖／記者趙于瑩攝影）

《Dispatch》報導指出，趙震雄在高中時曾與同夥偷走停在路邊、尚未熄火的車輛，無照駕駛到處遊蕩，至少犯案三次。還曾在贓車內試圖對他人施暴，遭到起訴，高二時更以「加重強盜、強姦罪」接受刑事審判，並在少年院度過高三一半的時間。爆料者更指出，趙震雄的高中資料幾乎查無，質疑他後來將名字從「趙元準」改為藝名「趙震雄」，就是為了掩蓋過往犯罪紀錄。

對此，韓媒挖出還真挖出新聞，該報導刊登於1994年1月26日，該報導指稱，有3名高中生誘騙兩名18歲女高中生，假借載對方回家，在一塊空地輪流性侵少女，甚至搶奪財物，連續犯案總計搶來約韓幣100萬元，相當可惡。而趙震雄生於1976年，當時正好是17歲的高二學生，與《Dispatch》爆料內容相符，且內容所涉及的學校「城南市某S開頭的高中」也與趙震雄吻合。

