偷運石油？ 俄「影子船隊」現蹤亞洲 新加坡海域至少有27艘

俄羅斯因為入侵烏克蘭，遭到國際制裁，不過他們依舊透過隱藏身份的「影子船隊」，來輸送石油，並躲避制裁。過去這些影子船隊，大多出沒在歐洲海域；不過根據媒體報導，新加坡海峽最近出現大量影子船隊，懷疑俄羅斯偷運石油的對象，已經擴及亞洲。

新加坡外海近期也頻繁有影子艦隊出沒，圖為今年1月一艘破壞歐洲海底電纜的俄羅斯影子艦隊。（圖／達志影像Newscom）

俄羅斯「影子船隊」在全球海域活動引發關注，這些船隻透過更換船旗和偽造資料，運輸受制裁的俄羅斯石油。新加坡媒體近期大篇幅報導這些可疑船隻出現在新加坡外海的情況。同時，俄羅斯總統普欽睽違四年訪問印度，這也是俄烏戰爭爆發後首次造訪，展現俄印關係仍友好。普欽在訪問期間接受印度媒體專訪，質疑美國對印度購買俄羅斯資源的干涉，並重申烏克蘭必須讓出頓巴斯地區才能結束戰爭。

新加坡媒體CNA近期大篇幅報導了俄羅斯「影子艦隊」的活動，這些被稱為「殭屍船」或「影子船」的可疑船隻已被發現出沒在新加坡外海。船舶觀測者Remy Osman向記者表示，他注意到越來越多的「暗黑艦隊」出現，這個現象連平時因興趣觀察船隻動向的人都能察覺。Osman在採訪中指出了一艘可疑船隻，他表示根據船隻位置可以在地圖上找到它，但會發現船隻名稱前後不一致，顯示這些船隻可能在偽造資料。

這些影子船透過更換船旗和偽造資料來運輸俄羅斯受制裁的石油。過去美國總統川普，曾因印度大量購買俄羅斯石油而提高關稅，但兩國關係依然密切。俄羅斯總統普欽於周四訪問印度，這是他睽違四年後再次造訪印度，也是俄烏戰爭爆發以來的首次訪問。

CNN主播Paula Newton評論普欽與印度的會面時表示，從兩國領導人的熱情擁抱可以看出，俄印關係不會很快結束。印度居民Sanjay Kumar認為，如果俄羅斯沒有提供印度防空系統，印度的處境會完全不同。

在訪印前，普欽特地接受印度媒體專訪為印度辯護。他質疑美國的雙重標準，指出美國核電廠仍在使用從俄羅斯購買的同樣核燃料和鈾，因此美國無權干涉印度的購買決定。普欽此次訪問向外界傳達了他並未被國際社會孤立的訊息，同時對於俄烏戰爭，他重申只有烏克蘭完全讓出頓巴斯地區，戰爭才會結束，顯示他在這場衝突中不願退讓的立場。

