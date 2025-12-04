偷遍東京地鐵？中國2旅客入境日本被逮 警懷疑涉及91案「背後恐有竊盜集團」

更令人震驚的是，警方懷疑兩人可能涉及更多案件。（翻攝自news.ntv）

2名持短期觀光簽證前往日本的中國籍男子，楊曉坤（39歲）與劉德重（40歲），因涉嫌在東京地鐵千代田線的電車上扒竊，於再次入境時遭到日本警視廳逮捕。

綜合日媒報導，警方調查指出，兩人涉嫌在今年6月，於千代田線行駛中的列車內，從1名四十多歲女性的手提包中，竊走裝有約1萬6千日圓（約新台幣3,229元）現金的皮夾。

作案分工細節也隨之曝光，警視廳表示，楊姓嫌疑人會利用自己的手提包遮掩手部，伺機將皮夾偷出，而劉姓嫌疑人則在旁負責把風。

監視器證據確鑿 遭鎖定後「再入境」隨即落網

這2名嫌疑人過去曾以短期停留名義，先後共計16次入境日本。由於監視器拍下他們在車站或車廂內行竊皮夾等物品的畫面，警方早已鎖定其身分。因此，當兩人昨（3日）再次抵達日本時，隨即被警視廳當場逮捕。

3年內91件扒竊案與兩人停留時間重疊

更令人震驚的是，警方懷疑兩人可能涉及更多案件。在東京都內地鐵發生的扒竊案件中，從2023年至今的3年內，共計有189件。而其中，有高達91件發生的時間，與這2名嫌疑人前往日本短期停留的期間高度重疊。警視廳正在深入追查，釐清這2人是否為東京地鐵扒竊案的主要集團或慣犯。

遭逮後仍否認犯行 堅稱「只是來觀光」

儘管面臨大量證據和高度懷疑，2名中國籍嫌疑人對警方的偵訊仍否認所有指控，堅稱他們這次前往日本的目的僅是「觀光旅遊」。

