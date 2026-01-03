偷酸邱議瑩、林岱樺是政二代？賴瑞隆：我雖沒背景但能守護高雄

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

賴瑞隆今(1/3)表示，自己出身菜市場，沒有人念的出他的父母名字，他和多數人一樣來自平凡家庭，自己也感謝民主的台灣，讓他在沒有背景的情況下，跟隨過前行政院長蘇貞昌、前高雄市長陳菊，從國會助理一直到立委，而自己就是能守護高雄的人。

民進黨高雄立委賴瑞隆出席政見會，翻攝民進黨YT直播

民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺等4人，表態爭取2026高雄市長提名，1/12至1/17將進行電話民調初選，由民進黨主辦的初選電視政見發表會，則在今日下午登場，第三階段則由參選人發表結論。

賴瑞隆在結論時間時指出，自己參與高雄這20年的進步發展，用10年的市政經驗、10年的立委經驗，跟高雄走在雄進步的道路上，也希望可以承擔下一步的重責大任，邁向下一個黃金10年。

賴瑞隆說，自己出身菜市場，父親是木工、媽媽在市場賣肉粽，沒有人念的出我父母的名字，我就像大家一樣來自平凡的家庭。也要感謝生在民主的台灣，不用背景，跟隨著蘇貞昌、陳菊，從國會助理到秘書，再做局長、參選立委。

賴瑞隆表示，自己一路走來20多年，為高雄爭取6千億的預算，也得到了公督盟連續19次的優秀立委。自己就是一步一腳印，全力以赴、建設高雄、守護高雄，他說，高雄需要的是能凝聚市民力量的市長，而賴瑞隆就是真正穩重、理性，能夠守護高雄的人。

邱議瑩的父親邱茂男，曾經擔任屏東縣議員、台灣省議員；林岱樺的父親林三郎，過去當過高雄縣鳳山市市長。

