偷錢過程全都錄！雙女賊摸走飲料店愛心捐款箱 警方鎖定特定目標

【記者凃建豐／高雄報導】1名婦人日前到高雄市，鳳山區文衡路某店家假裝要消費，卻趁店家忙碌時，偷走櫃台上愛心捐款箱，全程被監視器錄下，警方已鎖定特定嫌犯，將查緝當事人到案說明。

網路社群發布一段影片，鳳山區文衡路某店家在11月26日21時許遭不明人士竊取愛心箱內零錢，一名短髮女與一名毛帽女似乎是拍檔，毛帽女在櫃檯正前方掩護，短髮女則小心翼翼趁店家忙碌，前台無人時就摸走零錢箱。

警方檢視影片，認為行為人疑涉有竊盜行為，但尚未接獲報案，鳳山分局文山派出所除主動聯繫店家了解外，並已鎖定特定犯嫌，亦同步將擴大調閱周邊監視器持續積極查緝嫌疑人到案說明，依法究辦。

