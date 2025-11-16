偷雞不著蝕把米！龍山寺擺攤「買個資」 幕後主嫌為賺電玩彩金 虧2萬反遭警方逮

黃姓主嫌這個月初找來4名友人，在龍山寺附近擺攤買個資。翻攝畫面

台北龍山寺日前傳出有人擺攤高喊「買個資」，只要提供雙證件就能領千元現金，引發社會譁然。警方追查後揭露幕後主嫌竟是住在宜蘭的李姓男子，而他買個資的動機更令人傻眼，只因宜蘭一間「鋼珠電玩店」祭出加入會員即送5千分，他誤以為相當於5千元，想靠「代辦會員」賺差價，才找人到萬華擺攤收購個資。

警方調查，本月3日有網友在社群發文爆料，指龍山寺外出現男子擺攤「買個資」，提供雙證件即可領1000元，且疑似是假借宮廟名義發紅包。訊息曝光後引起警方高度關注。

中正一分局通知帶頭收購的24歲黃姓男子到案，黃辯稱是受宮廟委託發紅包，但無法說明宮廟名稱與細節，讓警方懷疑另有內情，專案人員分析通聯、比對行蹤後，終於查出幕後真正主使者為宜蘭李姓男子。

警方指出，李男發現宜蘭一家鋼珠電玩店推出「新會員送5千分」活動，誤以為積分等值現金5000元，進而萌生「買個資、幫忙辦會員、賺價差」的奇想，他找上當兵認識的黃，要黃負責收購民眾身分資料。

黃雖身在萬華毫無地緣關係，但認為龍山寺周邊街友較多、成功率高，便找來4名友人一起擺攤，甚至挑在便利商店門口，好方便影印雙證件。五人擺攤時間雖短，仍收購到11名民眾的個資，共花費1萬1000元，後續還向李追加油錢、餐費、雜支等費用，總計向李請款2萬多元。

然而，收購的11人中有3人年紀超過60歲，電玩店不收高齡會員，使得這些個資無法使用，更諷刺的是，李男還來不及拿個資去電玩店登記會員，就被警方持搜索票上門逮捕，一場「賺價差夢」反倒虧了2萬多元，賠錢又吃上官司。

警方本月7日前往宜蘭將李男拘提到案，李坦承收購個資動機確與黃供述一致，但未說明是否真的打算前往電玩店使用這些個資，全案依違反《個人資料保護法》將李、黃及其他涉案男子移送法辦。

警方呼籲，個資外洩可能被用於詐騙、洗錢、申辦非法帳號，危害極大，民眾切勿因小利交付雙證件，以免成為犯罪共犯或遭受後續金融風險。警方也將持續清查電玩店是否涉及其他違法情事。



