偷雞被逮3次 首例黑熊遭強制收容

台灣黑熊「阿里曼．西肯」入侵滋擾卓溪鄉部落及養禽場，兩度被捕捉並野放後，去年十二月再度回到卓溪持續滋擾山里部落，引發居民恐慌。林保署花蓮分署前天第三次捕獲，考量牠已習慣入侵養禽場覓食，送至台北市立動物園安置，不再野放，也成為國內首隻為避免侵擾人類聚落而強制收容的黑熊。

花蓮分署指出，阿里曼二○二四年十月首度出沒於卓溪鄉古風村石平部落周邊，多次闖入養禽場掠食雞隻，驅趕無效後，同年十一月捕捉、十二月野放，才過三個月，又回原棲地滋擾，後來受困陷阱短期安置。

為讓阿里曼不要再捕食雞隻，特別以家禽為情境，兩度使用非致傷性電刺激設備，試圖建立牠的負面制約反應，去年七月二度野放遠離聚落的山林。

再次野放初期，阿里曼在天然林區活動，沒想到，去年九月起又接近人類活動範圍，十月廿六日晚間牠一度接近池南國家森林遊樂區，距離僅約四百公尺，與鯉魚潭周邊也僅距離約一公里，讓林保署人員相當緊張。

阿里曼十月又回到卓溪鄉，在立山村山里部落及三笠山部落陸續侵擾三處雞舍，即使分署派人驅趕，仍沒跑遠。

且阿里曼食「雞」知味，尤其愛吃雞屁股，被林保署花蓮分署人員戲稱為「七里香」，每隔幾天就到雞舍捕食，讓族人不敢在山上養雞。

林保署見人員驅趕無效，與觀樹基金會、義美環保基金會合作，研發運用無人機即時定位，發射高爆音沖天炮驅離，阿里曼仍頻繁在距離部落僅一、兩百公尺範圍內活動，讓部落居民相當恐慌。林保署為避免人熊衝突，決定介入並請部落協助捕捉。

經過十多天努力，終於在前天順利捕獲，阿里曼的健康狀況穩定，體重達一一二公斤，因現有收容機構的大型動物照養空間暫時飽和，林保署洽請台北市立動物園協助安置，已在前天傍晚安全送抵。

花蓮分署副分署長朱懿千表示，抓捕黑熊能讓族人安心過年，尤其阿里曼是成年公熊，更是屢犯，如果攻擊人後果不堪設想。

林保署表示，現有收容中心如台北市立動物園、生物多樣性研究所、屏東科技大學保育類野生動物收容中心等，尚有收容空間，如再有滋擾的黑熊必須長期收容，將協請收容中心就現有欄舍改裝或整修，擴大黑熊的收容量能。

