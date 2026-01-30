偷鞋大盜法庭國台英三聲飆罵 檢座看不下去自動分案偵辦

法庭判決示意圖,法槌示意圖。本報繪製



犯下多起偷走民眾放置在住家門外球鞋的劉姓男子，在法庭開庭審理時，竟然用國台英三聲道飆罵承審法官，甚至連檢察官也不放過，在辱罵三字經後還連嗆3聲「我說我媽媽有污辱你嗎？」，檢察官看不下去，自動簽分偵辦。台北地檢署調查後認為劉男涉犯《刑法》妨害公務及違反《法院組織法》，依法提起公訴。

去年4月22日下午3時20分，台北地院第9法庭審理劉男涉犯竊盜案的準備程序，審判長訊問後，劉男竟莫名其妙的回：「國之將亡，必有妖孽請你尊重一下你自己的身分」，隨後烙英文：「I couldn't read Chinese. I don't really that I cannot read it. So I need some phone printer. The answer They don' t know English at all. They are stupid and fuck you。」

當審判長詢問蒞庭檢察官時，劉男在一旁火力全開，用國台英語大聲說「DDT plase…plase（台語）人在做，誰白自，我們都知，中華民國有這種社會，幹拎娘。（國語）我說我媽媽有污辱你嗎？我說我媽媽有污辱你嗎？我說我媽媽有污辱你嗎？妳不要對號？入座，你是超愛績效還是Air…. No one you canfry, everyone is serve internet, Thebrain not computer我們在說的話全宇宙都在看好嗎？」

劉男越罵越HIGH，「啞口無言鴉雀無聲上情下笑反清復明花枝招展。改什麽呀，該妳更年期」、「我是對你對我自己講，你們對號入座還要誣告我，3個都是公務員，不知道利益迴避。偷來暗去（台語）當我瞎了嗎？」

檢察官認為劉男辱罵依法庭行職務中的審判長及檢察官，已影響法庭秩序、法院公務員執行職務，因此自動簽分偵辦。最後認為劉男涉犯《刑法》妨害公務及違反《法院組織法》，依法提起公訴。

