偽停車場成垃圾山 起訴104人

檢警查獲非法廢棄物集團租用土地佯做停車場，提供違法清運業者傾倒廢棄物。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

隆福環保公司實際負責人周男涉嫌租下台中一處土地，違法收受營建、木材等廢棄物。檢方日前依《違反廢棄物清理法》等罪嫌，起訴周男與違法清運的其他業者共一百零四人。

檢方依據首波搜索查獲的營運日報表，發現集團規模龐大，具組織性、計畫性的完整廢棄物非法清理鏈，且以合法掩護非法方式進行串連。專案小組再於去年十月至今年二月間接續發動五波行動，循線擴大追查非法廢棄物來源清運業者。

檢方查出，周男掌控領有乙級廢棄物清除許可證的隆福公司，夥同母親楊女、表弟林男及員工等人組成非法廢棄物清除、處理集團，租用沙鹿區土地對外佯稱停車場，違法供多家違法清運業者進場傾倒廢木材、營建混合物及垃圾。

經統計，僅去年一至八月間該場址收受營建混合物逾三萬立方米、廢木材逾百萬公斤，獲取犯罪所得達二千三百一十一萬餘元。

此外，周男等人用隆福公司名下領有許可證管制車輛，將非法場址內經簡易分類廢棄物轉運至合法機構處理，並於環境部申報系統中虛偽填報來源，掩蓋非法設置轉運站的事實。

檢方偵辦後，四日將周男及涉違法清運的其他業者等共計一百零四人，依偽造文書、《廢棄物清理法》等罪嫌起訴；審酌涉案情節較輕的違法清運者共六十七人到案後多能坦承犯行、深表悔悟，予以緩起訴處分。