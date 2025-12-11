「偽北海道」塗成「偽首爾」！ 中日急凍景區急改造

浙江寧波一處網紅打卡點從山寨北海道變身成山寨首爾。（圖／翻攝自小紅書）

中日關係緊張局勢持續升溫，雙方觀光交流陷入低迷，不僅日本旅遊業遭受重創，中國國內的觀光景點也因應情勢做出改變。浙江寧波一處原本模仿北海道風格的網紅打卡點「森嶼湖畔」，近期連夜將場景從「偽北海道」改裝成「偽首爾」，將日文招牌全數換成韓文，引發網友熱議，直言此舉最直觀反映了當前緊張的中日關係。

浙江寧波一處網紅打卡點從山寨北海道變身成山寨首爾。（圖／翻攝自小紅書）

這座「森嶼湖畔」觀光區原本以藍天白雪和札幌招牌等日本元素吸引遊客，門票人民幣79元（約新台幣350元），附贈1杯咖啡，讓遊客不必出國就能享受「日本風情」。在小紅書和抖音等社群平台上，大量遊客分享在此拍攝的照片，宛如置身日本冬季街頭。

然而如今，從白色招牌到計程車布景，場景中不少日文都已改為韓文，瞬間從「偽北海道」轉變為「偽首爾」。有中國網友對此調侃，表示連觀光布景都因中日關係緊張而更換國籍。

此次景區改造並非無端發生。自日本首相高市早苗提出「台灣有事論」後，中日關係迅速降至冰點。中國外交部和駐日使領館多次提醒中國公民近期避免前往日本，11日更以地震風險為由發布新一輪警示，呼籲在日同胞密切關注地震及次生災害預警資訊。

這些舉措已對日本觀光業造成明顯衝擊。一位大阪免稅店店長表示，店內團體遊客數量明顯減少，散客數量也下降了50%以上。由於店鋪完全依賴入境遊客，如果這種情況持續，顧客數量可能進一步減少，讓他非常擔憂銷售額。

根據彭博社報導，日本關西機場航班取消比例最高，今年冬季和明年早春從中國出發前往大阪的班機預訂量下跌55%至65%。同時，日本民眾對前往中國旅遊也產生疑慮，顯示中日觀光「冰封期」仍在持續，雙方交流受到嚴重影響。

