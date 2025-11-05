偽單親媽媽愛上高冷主管 張基龍搭檔安恩真談辦公室戀情

安恩真（右）和張基龍在《一吻爆炸》中首度搭檔。（Netflix提供）

Netflix韓國浪漫喜劇《一吻爆炸》今（5日）釋出最新消息，同時釋出主海報與正式預告。講述單身女子「高多琳」（安恩真飾）為了獲得一家嬰兒用品公司的工作，假扮成已婚媽媽，原本只是個小謊言，卻在遇上冷靜幹練的組長「孔志赫」（張基龍飾）後，隨著一次衝動的「吻」，讓辦公室生活徹底翻轉。

正式預告中，以灰頭土臉的灰姑娘「高多琳」（安恩真飾）開場，不過她被周遭的男生形容成軟趴趴的燙菠菜，更直接嘲諷她說：「你跟燙菠菜一樣軟趴趴的，這世上有哪個男人會想跟燙菠菜交往？」不過就在此時，白馬王子「孔志赫」（張基龍飾）出現，2人展開浪漫約會。不過好景不長，孔志赫馬上發現高多林原來是有家庭的，氣憤的說道：「你有老公孩子了還跟我接吻？」更氣憤地叫她「滾」，但高多林竟霸氣地反嗆：「我才不滾！」嚇得孔志赫連忙後退，讓大家相當期待2人之間的感情發展。

張基龍在飾演組長「孔志赫」，以聰明果斷與強烈的責任感著稱。然而，他井然有序的世界，因為那個改變一切的吻與隨後消失的女子，而開始產生動搖，安恩真飾演「高多琳」，為了保護家人而假裝已婚的她，在責任與謊言之間掙扎。沒想到這個祕密竟意外引發一段既出乎意料又真摯動人的愛情故事。《一吻爆炸》將於下週三（12日）於Netflix全球獨家上線。

