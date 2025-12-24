偽單身上交友軟體騙色！雷達站副站長還外洩機密、集體酗酒 國防部震怒祭處分

阿里山雷達站副站長莊智斌遭控騙色、外洩戰情室，國防部對此祭出處分。示意圖／翻攝自中華民國海軍官網

阿里山雷達站為國軍監控中國東南沿海及台灣海峽動態重要情蒐地，日前副站長莊智斌遭控隱瞞再婚事實於交友軟體配對，追求一名女性髮型設計師，不僅如此，莊智斌竟違規洩露營區環境等情事，更於營區內與官兵集體酗酒；對此，國防部記2大過，並調離處分。

根據媒體報導，阿里山雷達站副站長莊智斌，今年8月下旬於交友軟體結識一名范姓髮型設計師，不過莊智斌並未告知再婚事實展開追求；2人相處期間，莊智斌每天噓寒問暖、稱其「寶貝」，還至范女工作地點探班。

此外莊智斌竟無視軍中紀律，多達5次於營內與官兵集體酗酒，還拍下下屬喝醉失態影片，同時拍攝營區環境、外洩戰情室、銷毀文件等影像，更分享自己於寢室中僅穿內褲，明顯見生殖器官輪廓照片。

未料雙方僅認識1個多月，某天莊智斌送范女搭車返家，自此人間消失，范女心急之下上網查詢其相關生活背景，突然收到一名自稱莊智斌妻子，任職於海軍的蘇姓女子私訊，稱莊智斌已坦承2人發生性行為，才得知莊智斌已經再婚。

范女不僅成了小三身分，還遭莊智斌妻子求償30萬元，經國民黨立委徐巧芯於12月中旬協助，向國防部提出檢舉，國防部指出，第一，針對莊員「營內飲酒與違規拍照」部分，已於2025年11月4日依「國軍內部管理工作教範」、「國軍資通安全獎懲作業規定」及「陸海空軍懲罰法」等規範核予「大過二次」處分，並於2026年1月1日「不適服現役」退伍生效，針對「隱瞞已婚身分與A女交往」部分，12月22日依「國軍人際關係行為規範」核予「記過一次」處分。第二，將續由海軍司令部指導艦指部及海洋監偵指揮部完成考評程序及懲處作業，並加強內部管理督管作為。



