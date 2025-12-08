

【偽日遊】 在台也能感受京都慢活 茶席、和服、落羽松串聯一場歲末儀式之旅

歲末年初是否很想來一場出國遊，其中鄰近日本，一直是國人出國的心頭好，若因接近年底無法好好安排出國，現在在台也能來場「偽日遊」，這場活動是台灣首次跨文化的茶之盛典，活動以「源於自然．蘊自初心」為品牌核心的POUYUENJI，於12月10日（三）至14日（日），將在懷抱自然的苗栗三義茶生活園區，推出年度活動「歲暮淨心．迎向初新」，在自然美景落羽松的美景之中，以茶席、和服來串聯成一場身心靈歲末儀式，邀您來來體驗京都慢活哲學，活動期間預計千人參與，並規劃百場茶席，將萬種風味隱身於苗栗的山丘秘境，化身為沉浸式的茶文化體驗，活動中將規劃210場茶席、4場台日大師講堂、7場職人沙龍，以及器物美學展、音樂會、甜點、茶生活市集。其中13日，甚至還將邀請日本女藝人阿部瑪利亞擔任POUYUENJI HILLS款待大使，化身「一日元茶師」，幸運粉絲可近距離體驗其演繹茶席風雅，而且幸運兒還有機會抽中台北大阪來回機場！







※.特蒐羅「京都慢活哲學」亮點──

亮點一：衣儀・致淨之儀 — 和服美景穿梭落羽松間











參與者可以身著優雅和服，從整襟、束帶、理褶之間，讓外在的姿態變化，帶動內在的秩序，在金紅色的落羽松間流轉，與和服相映成韻，留下難忘倩影。尤其在金紅交織的落羽松步道與楓香大道，是POUYUENJI HILLS冬季限定景象，漫步其中，讓心自然歸於平衡，完成歲暮儀式，迎向初新的自己。

亮點二：針供養・謝歲之禮 — 從京都習俗找到告別方式

源自京都的謝歲靈感，「針」代表陪伴一整年的生活器物，帶領旅人淨心雜念，給予今年的自己一份柔軟的道謝與告別，象徵放下疲憊與執念，迎向輕盈新年。

亮點三：茶席・醒心之式 —

POUYUENJI元茶師引領三步覺醒









透過茶席「注水、展葉、啜飲」，以茶香與熱氣洗滌思緒，讓舊念隨湯霧散去，搭配POUYUENJI世界選茶與和菓子，呈現京都式的細膩儀式感。

亮點四：京味・饕饈之旅

— 京都系料理點題五感體驗







「新京都味美食」唐揚炸雞







「新京都味美食」三星蔥吻仔魚披薩



開箱「新京都味美食」，烤糰子、焙茶拿鐵、抹茶可麗餅、京風唐揚雞串、三星蔥醬吻仔魚披薩等美食，漫步三義丘陵，亦能品享結合旬食與和風的京都靈感美味。

亮點五：手作・文藝之境 — 感受職人日本精神的慢工魅力

親手調製一杯道地濃郁的抹茶拿鐵，讓抹茶愛好者免費體驗「手作抹茶拿鐵」，以雙手感受京都藝術之美，並跟隨職人的腳步體驗慢工魅力，從「做」到「靜」的心流，雕琢生活的細緻肌理。



◎.京都地酒品飲・伏見密令：由職人「曾雅慧」，台灣首位女性榮獲米其林侍酒師大獎，來主持這一場品酒會！

◎.賞茶 ‧ 抹茶道：職人「梅村紘子」，1820年於日本愛知縣創立的產地製茶品牌「宮崎園」之第六代女將，來進行抹茶展演！

◎.隱光螺鈿漆筷：職人「張齊方」，台灣百年漆藝家族第四代傳人，與遊客來場手作體驗。

◎.能作剪剪錫：職人品牌「能作 (NOUSAKU)」，傳承江戶時代的百年錫器精品鑄造工藝，由職人教學，邀遊客來學習手作DIY。







POUYUENJI HILLS款待大使阿部瑪利亞 化身「一日元茶師」演繹茶席風雅



而值得一提是──活動期間將邀請日本女藝人阿部瑪利亞擔任POUYUENJI HILLS款待大使，歡迎大家前往苗栗三義體驗京都慢活，並會在12月13日（六）前往園區，化身「一日元茶師」學習茶藝，為粉絲親自沖泡POUYUENJI世界選茶，演繹京都風雅。成功報名限量茶席體驗者，除了能近距離與阿部瑪利亞互動，品嚐悉心準備的限定茶飲和精緻和菓，還能獲得POUYUENJI藏茶禮盒，感受完整茶席體驗。







有機會抽中星宇航空所提供的台北大阪雙人來回機票 與 POUYUENJI KYOTO Experience





邀請民眾在台體驗京都美學，主辦單位為活動加碼，凡活動期間，於園區單筆發票滿＄800即可獲得摸彩券一張、滿＄1,600獲得二張，以此類推，有機會抽中最大獎「星宇航空｜台北大阪雙人來回機票 + POUYUENJI KYOTO Experience」，由POUYUENJI KYOTO款待體驗京都半日遊，探索茶的底蘊古都外，也能抽中隱身溪頭的《溪山行館》雙人旅宿、台中米其林一星饗宴的《元紀・台灣菜》四人套餐、POUYUENJI經典系列「金達摩茶禮組」和POUYUENJI HILLS商品禮券等獎項。

相關活動訊息及報名內容，可至官網(www.pouyuenji.com)或活動頁(https://reurl.cc/0aZdpM)查詢或預約！



※.POUYUENJI HILLS歲末活動《歲暮淨心．迎向初新》

期間：12/10（三）~ 12/14（日）10:00~17:00

地點：POUYUENJI HILLS（苗栗縣三義鄉西湖28-8號）

電話：(037)558-999（週三~週日10:00~17:00）

備註：入園和體驗課程皆採網路預約。另，阿部瑪利亞之一日元茶師，為期間限定活動，採限量名額，欲參加者請手速報名！

