偽裝人蔘粉藍莓跨國運毒 台美合作逮7嫌起訴移審

（中央社記者王朝鈺基隆18日電）以程姓男子為首的跨國運毒集團，透過高報酬引誘成員加入，前往美國洛杉磯、拉斯維加斯等收受外包裝以人蔘粉、藍莓為掩飾的毒品藏在行李箱，搭機運至澳洲，檢方昨天起訴程男等7人。

基隆地檢署今天表示，美國警方分別於去年9月、10月在洛杉磯機場及舊金山機場，查獲毒品甲基安非他命，純質淨重1萬2937公克、1萬2777公克，並將案情通報台灣，刑事警察局國際刑警科接獲情資後，立即報請基隆地檢署偵辦。

檢警今年8月21日執行搜索並拘提程男等6人，11月26日發動第2波行動，拘提陳男到案，7名被告經檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見裁准；基隆地檢署昨天偵查終結，依涉犯毒品危害防制條例，起訴在押被告程男等7人，7名被告今天移送基隆地方法院審理。

基隆地檢署指出，此案並透過法務部國際及兩岸法律司，向美國請求司法互助，獲美方同意後，檢察官11月上旬偕同刑事局國際科員警，前往美國洛杉磯，與美國警方交換情資並移交毒品證物。（編輯：陳仁華）1141218