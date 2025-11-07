偽裝得太完美 貓羅溪濫倒廢棄物 水利署暗藏監視器抓違法者

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】隱藏攝影機曝光違法者！彰化、南投交界的貓羅溪近期遭大量裝潢棧板及碎玻璃傾倒，水利署第三河川分署利用隱藏式監視器即時監控，掌握不肖業者行蹤，民眾驚呼「偽裝得太完美」。

彰化、南投交界貓羅溪成非法廢棄物集散地，水利署在護欄及風速機內暗藏監視器到違法者，民眾直呼「偽裝得太完美」。（民眾提供）

貓羅溪彰化、南投交界段長期被視為「三不管地帶」，常有不肖人士趁夜傾倒事業廢棄物、建築廢棄物及一般垃圾。近來河床被丟擲大量裝潢棧板木材及20多袋碎玻璃，民眾直呼「太誇張」。

水利署第三河川分署指出，過去會在轄區溪流放置風速機及紐澤西護欄，內部暗藏監視器，烏溪、貓羅溪目前共設置兩座此類監視器，並不定時更換位置，以偽裝、蒐證、監控三合一方式運作。監視器依靠電池供電，一般置放一到兩週後更換地點，一旦偵測異常，可立即與警方連線巡查，遏阻違法濫倒行為。

民眾表示，原本以為護欄只是被丟垃圾，仔細一看才發現內藏攝影機，「從外觀完全看不出來」。

第三河川分署呼籲，亂丟廢棄物不僅污染環境，也可能觸法，請民眾遵守相關規定，共同維護河川整潔。