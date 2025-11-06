偽裝洗髮精！台女攜20kg液態大麻 遭關西機場緝毒犬嗅出

日本警方昨證實逮捕一名台灣籍女子，她因涉嫌走私約20公斤液態大麻，被日本警方逮捕並起訴，關西國際機場指出，這是該機場有史以來查獲數量最多的液態大麻案件。

黃女遭關西機場查獲的液態大麻。（圖／NNN）

《日本新聞網》（NNN）報導，這名遭到日本警方逮捕起訴的女子，是現年30歲的黃子琳，她被控於9月從泰國入境日本大阪時，為牟利目的走私約20公斤液態大麻。根據日本海關表示，這是關西機場查獲的液態大麻案件中，數量最多的一次。

報導表示，黃女企圖走私的液態大麻，是被緝毒犬給嗅出。報導表示，黃女當時到機場入境區領取2件託運行李，並推著行李箱前進時，被一隻8歲的母緝毒犬發現異常，這是一隻資深緝毒犬，預計於今年內退休。

廣告 廣告

海關人員表示，緝毒犬對黃女的行李箱出現反應，經檢查後，在行李內共發現37瓶裝於洗髮精瓶與其他容器中的液態大麻。黃女向海關人員辯稱，她以為那些是「液體電子菸油」，目前警方正進一步調查其走私動機與來源管道。

近期頻傳台灣人走私毒品到日本，9月22日一名從沖繩那霸機場入境的27歲台灣男子，攜帶17.09克混入氯胺酮（俗稱「K他命」）的菸草，企圖通關，在稅關檢查時被發現，當場遭逮。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

日職/西武獅同意讓他入札！ 高橋光成：我會全力以赴

MLB/球迷舉牌：大谷娶我媽！ 田中真美子笑開懷了

MLB/世界大賽G7挨超前轟痛失冠軍 比伯決定續留藍鳥