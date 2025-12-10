偽造悠遊卡詐82萬僅分2萬！ 女高中生掏15萬求原諒

女高中生與2少年涉嫌盜領悠遊卡82萬餘元，她認罪並有調解意願。（示意圖，資料畫面）

18歲董姓女高中生與2名未成年少年涉嫌破解悠遊卡系統、偽造退費詐得82萬餘元遭起訴，士林地院開庭時，董女坦承犯行，稱僅分得2萬餘元，並願提出15萬元調解，法院已將全案改以簡易判決程序審理，預計今年底宣判。

董女透過網路遊戲認識少年，少年購買破解悠遊卡原始檔與空白IC卡後，以手機NFC複製偽造具月票功能的卡片，3人涉嫌在多個捷運站重複操作退款，再以轉售遊戲點數方式變現，不法金額共計69萬1,820元，檢方依法起訴。

士林地院日前開庭，檢方將涉案卡片增至21張，涉案金額上修至82萬2,060元，董女當庭認罪，稱後續新增卡片並非由她操作，並透露是受其中一名少年（男友）教唆，最終僅分得2至3萬元，她表示願提出15萬元進行調解。

北捷代表則指出，尚未獲公司授權，但將統一與被告協商，強調若調解順利、悔意明確，願給年輕人機會，法官因此裁定改以簡易判決程序審理，預計今年底宣判；其餘2名少年部分則移送少年法庭審理。

據《ETtoday新聞雲》報導，庭訊後，董女母親透露，女兒曾開心告訴她買了許多大學考試用書，她原以為孩子決心向學，未料這些花費竟來自詐欺所得，令她痛心不已。

★《鏡新聞》關心您：不良行為，請勿模仿。





