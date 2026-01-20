偽造授課紀錄付出大代價！前村幹事遭重判5年半
新竹縣尖石鄉公所前任村幹事小美（化名）遭到指控，她在任職期間涉嫌偽造授課紀錄，向縣府核撥請款，共讓2名非講師、1名講師獲得5600元的不當利益，事情曝光後，小美遭到起訴，法官審理後，以《貪污治罪條例》主管事務圖利罪等罪為由，判她5年6月有期徒刑，褫奪公權4年。
虛報授課時數 經費核銷動手腳
判決書指出，小美當時是負責樂齡中心活動課程經費的申報與核銷。此起事件發生於2014至2015年間，小美明知部分講師未實際授課，仍在核銷憑證上虛偽填載授課日期與時數。使2名非講師、1名講師分別領到1600元、1600元、2400元的不當利益，共計非法取得5600元。
事件曝光後，小美也遭到起訴。法官認為，小美行為是嚴重濫用公款，違反教育部設立樂齡中心經費補助制度的本意。
貪污罪名成立 判刑5年半、褫奪公權4年
法官最終依據犯罪事實與證據，認為小美罪證確鑿，並依貪污治罪條例》主管事務圖利罪等罪為由，判她5年6月有期徒刑，褫奪公權4年。同時，2名非講師、1名講師所獲得不法利益也被沒收，全案可上訴。
