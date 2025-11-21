偽造撤告狀還潑汽油意圖縱火 瘋狂直播主被起訴

台北地檢署。呂志明攝



１名吳姓女直播主，因為教唆徵信社派人教訓一名與她有宿怨的何姓女網友，被台北地檢署依傷害罪起訴。在法院審理期間，吳女竟然假冒何女名義，具狀向法院聲請撤回告訴，獲得法院判決公訴不受理。不僅如此吳女還懷疑何女是某間知名燒臘店的老闆娘，竟與侯姓男鐵粉半夜前往該燒臘店潑汽油，意圖縱火，所幸被附近鄰居發現阻止一場悲劇，北檢調查後，就偽造撤告狀部分日前依偽造文書罪起訴，縱火部分則在今日依公共危險罪起訴。

據了解，這吳女與何女原為網友，卻因為細故交惡，2人就在網路上你來我往，2018年間，何女在IG辱罵吳女：「唱歌又難聽沒什麼才藝學人當什麼主播 ，你是要上去撈金主才是主要目的吧，最近酒店飯局生意不好喔」，法院一審依妨害名譽罪，判處拘役50日，二審逆轉無罪定讞。

吳女不滿何女在網路上辱罵她，2023年5月間找陳姓徵信業者表示願花錢找人讓何女「吃點苦頭」，陳姓業者因此找了徐姓男子，2023年6月8日趁著何女到高院開庭結束後，一路尾隨在巷口教訓何女，造成何女上唇及右上眼瞼擦傷的傷害，何女提告後警方找到吳女為幕後主使者，北檢依傷害罪將吳女等3人起訴。

沒想到在台北地院審理期間，吳女竟然以何女名義偽造刑事撤回告訴狀及和解書，向法院具狀撤回告訴，表示已與3名被告達成和解，法官一時不察，誤以為是何女具狀對3人撤告，由於傷害罪為告訴乃論之罪，去年2月底諭知公訴不受理。

當何女收到判決書後傻眼，她明明沒有撤回告訴，為何法院會判決公訴不受理,因此提起上訴，高院審理後認為何女撤回告訴有疑義，有查證的確認的必要，原審未說明認定理由，卻以撤回告訴為由，未經言詞辯論，判決公訴不受理，即有未洽，因此將全案發回台北地院審理。

於此同時，吳女找人跟蹤何女及其林姓男友的行蹤，發現林男時常到一家知名燒臘店，懷疑何女可能在該店工作甚至是老闆娘，去年3月間某日晚間，與侯姓男鐵粉帶著汽油到該燒臘店潑汽油，附近鄰居見狀報警同時通知燒臘店陳姓老闆及王姓老闆娘。警方獲報後火速趕抵現場，將吳女及侯男制伏後，找到打火機及仙女棒。

台北地檢署調查後，就偽造撤告狀的部分，認為吳女涉有重嫌，日前依刑法偽造文書等罪起訴。至於到燒臘店意圖縱火的部分，檢察官調查後認為吳女及侯男涉犯刑法放火燒燬建物未遂罪，在今日也依法提起公訴。

