偽造眷地租約獲利千萬 六軍團神鬼上尉一審重判15年

桃園市 / 綜合報導

陸軍六軍團前上尉軍官李振育，涉嫌在107、108年間，利用職務之便多次詐騙廠商上千萬元，東窗事發後潛逃菲律賓被通緝，今年3月25日遣返回台歸案，經桃園地檢署偵結，依貪污治罪條例、偽造公文書等罪嫌，提起公訴，昨(29)日桃園地院審結，判處李姓前上尉執行15年徒刑。

調查局人員押著穿著紅色上衣的男子，仔細核對資料確認身分，緊接著將他上銬帶回，機場內人員大動作，因為這名男子是一名通緝犯，同時是陸軍，第六軍團的前上尉軍官李振育，涉嫌在107年-108年間多次詐騙廠商上千萬元，事發後逃到菲律賓被通緝，今年3月25日遣返回台歸案。

記者(114.3.25)說：「你有什麼話要說嗎，有沒有貪污。」檢方調查李姓前上尉利用自己管理眷村土地偽造租任契約還有虛擬工程標案，接著盜刻軍印，將偽造文件夾帶在大量公文中，利用文卷室人員沒有多加檢視，在偽造的文件上蓋上關防，接著向業者索取租金。

還以相同手法，虛擬編列與眷地相關的小型工程案，要求廠商先繳納履約保證金，從中詐領租金和工程款上千萬元，東窗事發後，李姓前上尉潛逃海外，今年3月底被逮，桃園地院審理，認為李姓前上尉觸犯貪汙治罪條例，以及利用職務機會詐取財物罪等，昨日判決應執行有期徒刑15年，褫奪公權3年。

