偽造簽名助「鮑魚大王」潛逃！ 福德3副所長「1聲押2交保」

鮑魚大王鍾文智因炒作TDR，遭判刑30年5月，2018年起限制出境出海及住居，交保後，得定時到派出所簽到，但今年3月棄保潛逃。信義分局調查，簽到表中，有時鍾文智人在外地，卻仍有簽到紀錄，懷疑員警偽造簽名。檢調昨（18）日約談涉有重嫌的李姓副所長等人到案，並查出他和鍾文智的司機曾交付700多萬資金，太太也被查出多次存入大筆現金，雖然副所長辯稱不是賄款，而是鍾文智玩球版的欠債，但檢方不採信，聲押禁見。

戴上帽子口罩，深夜被調查局人員，帶進北檢複訊，他是信義分局，三張犁派出所李姓副所長，涉嫌幫潛逃的通緝犯鍾文智，代簽簽到表被檢調約談，訊後遭聲押禁見。

一頭長髮的女子，是副所長的太太，兩人相差近18歲傳出才結婚兩年，卻因財產來源不明，遭列貪污被告，太太訊後50萬元交保，夫妻倆雙雙被約談，全因鮑魚大王鍾文智，因炒作TDR遭判刑30年5月，鍾文智交保後，遭限制出境和住居，得按時到派出所簽到，今年3月他棄保潛逃，信義分局自檢發現，鍾文智有時人在外地，卻還是有簽到紀錄，懷疑有警官偽造簽名，幫忙掩護甚至傳出有資金往來成為關鍵事證。

疑似身為白手套的，就是鍾文智的葉姓司機，訊後遭聲押，檢調查出，鍾文智和副所長間，有上千萬資金來往，款項來自葉姓司機名下公司，再由現金交付。

至於副所長太太，也被查到多次持大筆現金存入ATM，對此副所長供稱並無收賄，款項是鍾文智過去玩球版的欠債，身為中間人只是幫忙交給組頭，信義分局長李憲蒼說：「鍾文智棄保潛逃這個案件，後來我們有去調閱相關的，他簽到的一個紀錄，發現這個筆跡有不一樣的部分，所以我們再進入做一個調查。」

朱國榮事件後，台北市全取消紙本簽到改為電子板，自動跳通知可減輕同仁負擔，但當事人依舊得到派出所簽名，這回李姓副所長卻涉嫌代簽還收賄，昔日在警局，處事積極接地氣又能帶動同仁的模範形象，恐怕全破滅。

