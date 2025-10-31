偽造罷免綠委伍麗華名冊 藍委許宇甄、盧縣一遭起訴

許宇甄（左）、盧縣一涉嫌偽造罷免名冊，遭屏東地檢署起訴。資料照，李政龍攝



屏東地檢署偵辦偽造民進黨籍山地原住民立委伍麗華罷免案，查出罷免提議人名冊涉及不實連署，今天（10/31）偵查終結，國民黨組發會主委、立委許宇甄與立委盧縣一及其助理張芳碩、組發會副主委黃碧雲等9人，因涉犯偽造文書等罪嫌，及違反《個資法》、《選罷法》，遭檢方提起公訴，另有22人緩起訴、14人不起訴。

檢方指出，全案源於今年年初，許宇甄、黃碧雲聽聞國民黨籍多位立法委員遭提議罷免，且將在同年2月1或3日送件，而決議反制罷免，然時間倉促，且未設置連署站，實際上無法合法募得符合目標數的「立法委員伍麗華罷免案」提議人名冊2839人。

許宇甄、黃碧雲和李姓、謝姓、隋姓、柯姓、鄭姓、徐姓、萬姓等人，先利用不知情的組發會人員下載原住民黨員名冊，再由許宇甄下達指示，由黃碧雲取得原住民黨員名冊，再找志工團分工抄寫提議人名冊。

盧縣一在1月邀約張芳碩擔任罷免案領銜人，兩人2月3日前往黨部，將2839件提議人名冊送件。盧秀一2月6日在國民黨屏東縣黨部舉行的新春團拜會場，上台表示「…我們會繼續面對大 罷免，而且今天下午就會送出…」，張芳碩等人就在同日前往中選會提出罷免案，並遞交罷免案提議書以及偽造的提議人名冊正本、影本名冊。

中選會審查後刪除條件不符者，因罷免案不足規定人數，通知10日內補提，張芳碩等人因此以尚未使用的提議人名冊等內容加以編碼造冊，3月5日再度前往中選會遞交1424件件提議人名冊正本、影本名冊。

檢方偵查終結，對許宇甄、黃碧雲、盧縣一、張芳碩等9人提起公訴。其中許宇甄涉犯非法利用個人資料、偽造私文書及利用他人個人資料偽造提議罪嫌；盧縣一涉犯幫助非法利用個人資料、幫助行使偽造私文書、幫助利用他人個人資料偽造提議罪。

檢方指出，另鄭姓等22名志工及黨工因坦承犯行、態度良好，緩起訴1年，繳納5萬元，且要參加法治教育；高姓等14人罪嫌不足，不起訴。

