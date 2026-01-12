偽造罷免連署案 國民黨工竟請不到律師費

中國國民黨主席鄭麗文。(劉祐龍攝影)

國民黨去年涉入多起偽造罷免民進黨立委連署書案件，相關案件陸續遭檢方起訴，部分已進入一審審理，或於一審結束後續行上訴程序。





除刑事責任外，多名被害人也提起附帶民事求償，龐大訴訟支出已對國民黨中央形成沉重財務壓力，黨內評估，整體訴訟費用、罰金與賠償金額恐上看億元。





黨內人士指出，近期一名涉案前高級黨工，其委任律師向黨中央請款單筆75萬元律師費，因金額過高遭相關部門退回，並要求當事人重新協調費用。據了解，僅第一輪訴訟支出即已達約3700萬元，若案件歷經二審、三審，總支出勢將大幅攀升。

此外，涉案黨工流動情況亦引發關注。據透露，已有至少6名地方與中央黨部組發系統黨工請辭，若加計表達辭意與倦勤者，人數超過10人。部分仍留任者，則因擔憂失去黨部支付訴訟費用，或自認遭不公平對待而選擇續留。





黨內也坦言，先前規劃籌措訴訟基金未見成效，義賣的「萊爾校長舒壓球」銷售不佳，倉庫仍堆放逾3000顆，行管單位對後續處理感到頭痛。