偽造羅一鈞簽名又詐喬台大病床 女子遭起訴

（中央社記者劉世怡台北30日電）黃姓女子涉自稱疫情指揮中心秘書，偽造時任疾病管制署副署長羅一鈞簽名，收費幫人喬台大病床。羅一鈞提告稱「簽名沒那麼醜」。台北地檢署今天偵結，依詐欺、偽文等罪起訴黃女。

根據台北地檢署起訴書，40歲黃姓女看護得知盧姓男子的父親疑似因罹患癌症需住院檢查，於民國113年8月27日起透過line向盧男謊稱，熟識衛生福利部、疾管署、台大醫院高層，且曾任中央疫情指揮中心秘書、疾管署副秘書，可幫盧男的父親安排病房，要求匯款。

盧男匯款新台幣5萬元，再交付2000元及蛋糕給黃女後，察覺有異，得知受騙而報案。

檢方查出，黃女為營造與時任疾病管制署副署長羅一鈞關係緊密的假象，以此取信盧男，未經羅一鈞同意及授權，在台大醫院全民健保病人自願付費同意書上的連帶保證人欄位，偽造羅一鈞簽名，並公布在IG上。羅一鈞經媒體報導得知，向警方報案並公開表示，簽名沒那麼醜，也從不幫人喬床。

台北地檢署偵辦期間，黃女到案坦承不諱，不法所得為5萬2000元，已返還其中3萬元。全案今天偵結，依詐欺取財、偽造文書罪起訴黃女。（編輯：張銘坤）1141230