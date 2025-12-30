偽造羅一鈞簽名、喬台大病床「詐5.2萬元」女子遭起訴

即時中心／潘柏廷報導

40多歲詐騙女慣犯黃冠禎，先前不僅宣稱擔任指揮中心總秘書、疾管署副秘書，甚至出示假冒時任疾管署副署長羅一鈞簽名的醫療同意書，更收錢謊稱可幫人喬台大醫院病床，共詐得5萬2千元；疾管署也為此至中正一分局報案。稍早獲最新消息，台北地檢署偵辦黃女涉嫌詐騙病人家屬關說醫院病房案件，並在今（30）日偵查終結，檢察官依刑法詐欺取財罪、行使偽造私文書罪，依法提起公訴。

針對羅一鈞被假冒簽名的醫療同意書，以及收錢喬台大病床一事，疾管署先前就已經去中正一分局報案「偽造文書、妨害名譽」完成；羅一鈞不僅在臉書及記者會強調「我的字並沒有那麼醜」，更強調他從年輕時擔任住院醫師起，就非常痛恨特權人士去和台大醫院喬病床，因此他生平從未幫助親友等喬床。

廣告 廣告

台北地檢署偵辦黃女涉嫌詐騙病人家屬關說醫院病房案件，並在今日偵查終結，檢察官依刑法詐欺取財罪、行使偽造私文書罪，依法提起公訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／我的字沒那麼醜！偽造羅一鈞簽名、喬台大病床詐5.2萬元女子遭起訴

更多民視新聞報導

啥？三重毒駕撞死警「判刑18年6月」 高院今「撤銷發回」理由曝光了

「這原因」嚴重氣爆釀5死！店長等13人遭起訴 新光三越回應了

詐騙集團慘了！國會三讀通過《詐防條例》修法 新法3重點一次看

