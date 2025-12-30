偽造羅一鈞簽名、謊稱可安排台大醫病床 女看護詐5萬2千元遭起訴

曾任看護的女子黃冠禎涉嫌冒稱中央疫情指揮中心秘書，並偽造時任疾病管制署副署長羅一鈞簽名，自稱可協助安排台大醫院病床。一名盧姓男子為了讓罹癌父親住進台大醫院，信以為真，陸續支付5萬2000元及一塊蛋糕，事後發現受騙後憤而提告。

羅一鈞得知遭冒名也向黃女提告，並公開澄清「簽名沒那麼醜」。台北地檢署調查後認定黃女涉及詐欺及偽造文書罪，已提起公訴。

※未經判決確定者，應推定為無罪

