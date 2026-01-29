偽造診斷證明！開警車撞傷女大生反提告 北市女警判4月定讞

記者楊忠翰／台北報導

台北市士林分局警備隊柳姓女警，先前駕駛巡邏車撞傷王姓女大生，又持偽造的驗傷單提告過失傷害罪，士林地檢署依誣告罪將她起訴；士林地方法院判柳姓女警4月徒刑，柳員不服提起上訴，高等法院予以駁回，全案上訴到第三審，最高法院駁回其上訴，全案定讞。

檢警調查，2022年3月23日傍晚6時許，柳姓女警與張姓小隊長駕駛巡邏車，行經中山北路五段路口左轉時，與同向直行機車發生擦撞，王姓女大生當場倒地受傷，柳員隨即下車查看，並協助王女送醫救治。

廣告 廣告

事後王女提出過失傷害告訴，柳員為了反制對方，遂前往先前就診的醫院，並開立「前頸部輕微擦挫傷、右手痛疑似扭傷、左肘痛疑似扭傷、前胸痛疑似扭傷」的診斷證明書，再赴文林派出所提告，還宣稱王女因越公車縫隙，導致她緊急煞車撞擊方向盤受傷。

檢方偵結後予以王女不起訴處分，王女隨即對柳員提起誣告告訴，士林地檢署依法起訴柳員；台北地院審理期間，雙方以5萬元達成和解，但因誣告罪為非告訴乃論，法官認為，柳姓女警身為執法人員，卻知法犯法偽造診斷證明，犯後矢口否認犯行，難認態度良好，遂依法判處柳員4月徒刑。

柳員不服上訴二審，高等法院認為，根據柳員、證人供述及相關事證，認定柳員並未因車禍受傷，卻偽造診斷證明書，並對王女提起告訴，顯然有誣告犯意及犯行，柳女否認犯行為無理由，因此予以駁回。

全案上訴至三審，最高法院認為，原審判決並無違誤，柳員上訴理由大多針對事實再行爭辯，不符第三審合法上訴要件，因此駁回柳員上訴，全案定讞。

更多三立新聞網報導

天殘腳踹飛木盤！奧客大鬧佳德鳳梨酥 警掌握逃逸路線追緝中

警消急射水撲滅！北投分局警車故障停路旁 車頭突自燃引擎全毀

還有呼吸心跳！公館泰式餐廳瓦斯外洩 老闆娘廁所昏迷急送醫

警已鎖定對象！中年男頻尾隨送餐 藥局女助理上班都害怕

