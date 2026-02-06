偽造車牌無所遁形 八德警科技緝捕 AI系統即時辨識

AI天眼發威！八德警靠巡防系統秒破偽造車牌。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市八德警分局近日展現科技辦案實力，八德派出所員警執行轄區巡邏時，憑藉巡邏機車上搭載的「AI巡防系統」即時警示，成功攔查一輛懸掛變造車牌的小客車，當場查扣違規車牌並將駕駛移送法辦。

據調查，該名23歲林姓男子自稱因車禍導致原車牌毀損，竟異想天開透過網路購買假車牌懸掛上路，原以為能瞞天過海，不料於2月3日駕車行經八德區興豐路時，瞬間被AI巡防系統識破。警方隨即上前攔查，確認其懸掛車牌與車籍資料不符。全案訊後依《刑法》行使偽造特種文書罪移送桃園地檢署偵辦，警方也將持續追查假車牌的非法來源。

分局長鄭文銘表示，近年來不少民眾因牌照遭吊扣、逃漏稅或企圖掩飾犯罪，轉而從不法管道取得假車牌，這已成為治安隱憂。然而，隨著科技導入勤務，AI巡防系統能精準辨識失竊、偽造及註銷車牌，大幅提升執法效能，讓違法行為無所遁形。警方嚴正提醒，懸掛假車牌不僅面臨行政罰鍰，更涉及刑事責任，呼籲民眾務必循正當管道領牌上路，切勿挑戰警方維護法治的決心。(圖/警方提供)