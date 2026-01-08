偽造車牌重罰7.2萬 上路致傷亡、累犯者車輛直接沒入

新修正道路交通管理處罰條例第12條已於去年9月30上路，台北市交通事件裁決所表示，使用偽造、變造或矇領車牌者，加倍處汽車所有人新台幣7萬2000元。

使用假車牌，車輛恐變廢鐵沒入。（示意圖／取自pexel）

台北市交通事件裁決所發布新聞稿表示，新修正道路交通管理處罰條例第12條已於114年9月30日上路，違規使用牌照最高罰鍰由新臺幣1萬800元提高至3萬6000元，使用偽造、變造或矇領車牌者更加倍處罰7萬2000元，如果是偽造「他車」號牌、肇事致人傷亡及10年內累犯，車輛將會沒入。

裁決所指出，車輛號牌之型式、顏色及編號皆由交通部定之，且號牌為行車之許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領之號牌皆屬無效憑證。違規者除面臨高額罰鍰外，還會當場移置保管車輛及扣繳牌照，新制另增加併罰汽車駕駛人之規定。

裁決所表示，114年11月有民眾駕駛朋友的汽車，被舉發使用偽造他車號牌，將面臨高額罰鍰及車輛沒入，初步估算荷包失血加上車輛變廢鐵的損失高達40餘萬，還觸犯刑法第212條、216條偽造文書罪，後果嚴重。

裁決所籲請民眾切勿購買偽造號牌懸掛使用，以免違反行政罰及刑法，切莫心存僥倖、以身試法。

