偽骨科暴紅！《雙軌》虞書欣「獻吻無血緣哥哥」 兄妹戀登頂排行

近期陸劇《雙軌》以虞書欣和何與飾演的「沒有血緣的兄妹戀」劇情席捲熱播榜，讓「偽骨科」一詞成為熱門關鍵字。這種禁忌戀情題材在多部電視劇中屢見不鮮，包括2023年的《我的人間煙火》以及《以家人之名》等作品都有類似劇情，深受劇迷喜愛。《雙軌》上線後迅速橫掃8國熱播榜冠軍，劇中虞書欣情不自禁主動獻吻的情節，正式突破兄妹關係的界線，引發觀眾熱烈討論。

《雙軌》虞書欣和何與「偽骨科」題材掀討論。（圖／iQIYI提供）

「偽骨科」一詞源自「德國骨科」，原本暗喻有血緣關係的兄妹間產生超出家人以外的情感。據傳，這個詞彙起源於一則網路傳聞，有位網友與親妹妹發生親密行為被父親發現後打斷腿，需到德國接受治療，進而衍生出「德國骨科」一詞。而「偽骨科」則特指沒有血緣關係的兄妹戀情，這種題材常被編劇用來製造戲劇張力和浪漫情節。

《雙軌》偽骨科兄妹高甜互動衝上多地熱播冠軍。（圖／iQIYI提供）

在《雙軌》中，虞書欣飾演的角色飛到國外尋找父親以及被領養的哥哥，隨著劇情發展，兩人之間的曖昧氛圍逐漸加深，最終在情感高潮時刻突破兄妹關係的界線。這種劇情設定讓觀眾看得直呼「好甜」，也使該劇在各國熱播榜上表現亮眼。

2023年播出的《我的人間煙火》中，魏大勛飾演的角色愛上沒有血緣關係的妹妹，這條感情線讓該劇意外走紅。此外，《以家人之名》中譚松韻與宋威龍也上演了兄妹戀情節，劇中既有感動也有甜蜜，成為當年的熱播劇。

