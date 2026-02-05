「偽」更年期？她工作育兒兩頭燒「壓力大到停經」醫揪真相

記者簡浩正／台北報導

中醫指出，現代女性常見的「過勞肥」或「經前症候群」，往往與肝氣失調相關。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

「立春」剛過，再不到兩週就要過年，不少民眾仍忙於工作，但也要注意身體警訊。一名37歲產後想拼二寶的媽媽，因長期工作高壓與育兒壓力，導致月經延遲3個月不來，健檢數值甚至顯示趨近「更年期」狀態而就醫。經中醫診斷發現其生殖軸受制於「肝氣鬱結」，呈現「僞更年期」，並非真正的卵巢衰竭。

收治患者的中醫師沈俐伶指出，春季對應五行中的「木」，正是肝氣升發、最為活躍的時刻。對於長期處於高壓環境、生理週期紊亂或計畫備孕的女性而言，若能順應立春節氣調養肝氣，不僅能穩定情緒與睡眠，更是調整內分泌節律、打造好孕體質的關鍵期。

她說，當肝氣運行順暢，身體的生殖節律自然穩定；反之，若肝氣鬱結或肝火過旺，便容易出現情緒起伏、口乾苦、眼睛乾澀，甚至導致排卵不規律或備孕卡關。現代女性常見的「過勞肥」或「經前症候群」，往往與肝氣失調相關。

沈俐伶指出，此時節最常出現兩類體質失衡。肝火旺：身體處於燥熱發炎狀態，常因長期熬夜、壓力大或偏好油炸辛辣飲食引起，會出現口乾舌燥、煩躁易怒等症狀；肝氣鬱結：身體氣的循環被堵塞，與情緒壓抑、壓力無法紓解有關，會出現胸悶、經前症狀多等症狀。增加受孕難度。

如何改善？她建議可透過疏肝理氣的客製化方劑治療，加上針灸治療緩解焦慮、壓力，並配合立春後的節氣調理，如上述個案後來月經就自然、基礎體溫也恢復漂亮曲線。

沈俐伶提醒，若備孕一段時間仍未見好消息，且伴隨月經週期不準、經前症候群嚴重等狀況。建議尋求醫師專業建議，讓身體重新啟動好孕模式。

