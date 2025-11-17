《傀儡花》作者陳耀昌辭世 文化部將呈請總統褒揚

醫師作家陳耀昌獲得「2016臺灣文學獎金典獎」圖書類長篇小說金典獎，贈獎典禮身影。（國立臺灣文學館提供）

醫師作家陳耀昌《傀儡花》獲得「2016臺灣文學獎金典獎」圖書類長篇小說金典獎，後由公視製作成旗艦歷史劇《斯卡羅》。圖為2018年陳耀昌出席《傀儡花》節目製作發表會。(文化部提供)

我國知名血液腫瘤權威、骨髓移植先驅，同時也是重要臺灣歷史小說家的醫師陳耀昌，今天（17日）病逝，享壽76歲。文化部長李遠表達哀悼與不捨，並表示，陳耀昌透過醫療和文學表達他對臺灣這塊土地和人民的愛，文化部將呈請總統明令褒揚。

陳耀昌1949年生於臺南府城，國立臺灣大學醫學院醫學系畢業後，赴美國芝加哥聖路克醫院及Rush大學從事血液學與骨髓移植研究。返國後，他在臺大醫院血液腫瘤科行醫30餘年，被譽為「臺灣骨髓移植教父」。

廣告 廣告

2016年出版《傀儡花》，以1867年羅妹號事件與南岬之盟為背景，描述排灣族斯卡羅酋邦、清帝國與美國的衝突、協調與發展，獲「臺灣文學獎」圖書類長篇小說金典獎，作品後來更被公視改編為影集《斯卡羅》，獲得第57屆電視金鐘獎戲劇節目獎。其後，他陸續完成《獅頭花》、《苦楝花Bangas》，以及入圍2021年「臺灣文學獎金典獎」的《島之曦》等作品，持續以多族群視角書寫島嶼歷史。2023年，他發起關於「台江風雲400年・內海陸化200年」的歷史論壇，以臺南地景與原住民／平埔族記憶為題，分享臺江內海變遷與府城前世今生，展現其對家鄉與島嶼歷史的重視。

文化部長李遠表示，陳耀昌的一生，不管是醫療、文學，甚至短暫的政治，都扮演著荒地開拓者。做為血液腫瘤科的科學家，他曾經完成臺灣第一例骨髓移植，也是為臺灣建立骨髓庫基礎，他也是幹細胞研究開拓者。做為醫師，他更是展現謙和、溫柔、關懷的態度，救人無數，在國內外有太多受到他救助的人，因此聲名遠播。後來他又用科學家不斷研究的精神，對臺灣比較少有人感興趣的不同時期歷史做詳細的田調，挖掘出一些被荒煙漫草遮蔽的故事，一頭栽進以臺灣歷史為背景的小說創作。

李遠部長說，陳耀昌憑藉著驚人的意志力，陸續完成了《福爾摩沙三族記》、《傀儡花》，又寫了《獅頭花》、《苦楝花》、《島之曦》。他將自己認定是新作家初學者，在許多文化活動中，到處都有他的身影，他對臺灣這塊土地和人民的愛，透過醫療和文學表露無遺。