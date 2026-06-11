傅子純不知罹血癌就猝逝 沈玉琳不捨！親揭「難預防原因」：高階健檢都沒用

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沈玉琳（右）坦言急性血癌發病迅速，難以提前察覺。左為Melody。（翻攝11點熱吵店臉書）

演員傅子純本月7日因急性白血病病逝，其遺孀Corrinna透露老公到臨終前都不知道自己罹患血癌，同樣因急性血癌病倒的「荒謬大師」沈玉琳，大病初癒後復工節目《11點熱吵店》錄影，談到傅子純離世他相當不捨，也直言急性血癌發病迅速，難以提前察覺；不過他同時呼籲民眾別太恐慌，因為機率低到跟中樂透一樣。

急性骨髓性白血病是什麼？

談到自己身體狀況，沈玉琳不改幽默本色，表示別人用5分鐘說，自己用30秒讓大家搞懂白血病。他說，自己屬於急性骨髓性白血病（AML），因白血球異常增生，擠壓血小板與血紅素生長空間。

例行健檢為何無法提早發現罹癌？

沈玉琳指出，他屬於血紅素過低下型，時常感到疲累，就會想看醫生，有的人則是雖有問題但沒感覺，但因喪失免疫力容易感染，併發敗血症，迅速離開人世。

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沈玉琳表示，他當時一驗血就確診AML，外界常會提到為何事前不體檢？他強調，事實上自己發現得病前3個月才驗血，半年前還做過高階健檢都沒用，「因為發病常常3天、一週內就急性發作，所以才叫急性骨髓性白血病」，沒辦法天天驗血，當然很難被偵測到。

談到傅子純離世，沈玉琳坦言很震驚也不捨，認為這是演藝圈巨大損失，但急性白血病實在很難預防，甚至很難察覺。

別太恐慌！ 沈玉琳：機率跟中樂透一樣

沈玉琳說，通常反覆發燒時會先看耳鼻喉科，不明瘀血會想說過幾天就會好，疲倦會認為慢性疲勞；他同時舉自身經驗來說，當時牙痛跑去看2間牙科，當成牙周病在治，殊不知那是白血病徵兆，問題是這發生機率很低，僅10萬分之幾，多數醫師也不會往這方面想。

「機率真的很低，跟中樂透一樣」沈玉琳最後也請民眾不用過度焦慮，不需要人人自危，一感冒就認為是白血病。

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