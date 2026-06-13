傅子純今天頭七！「媽媽」心碎首公開發聲了：願你去更好的地方

記者蔡維歆／台北報導

蔡燦得演過傅子純媽媽。（圖／民視提供）

出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲不敢置信。今天13日傅子純頭七，演過他媽媽的蔡燦得也發文感謝他，「謝謝你對我那麼好，真的是很好很好。願你帶著大家的祝福，去更好的地方。真的是很捨不得你，我特別的朋友。」

蔡燦得發文悼念傅子純。（圖／翻攝自臉書）

蔡燦得透露傅子純生前暖舉，「你會幫我把台語台詞改成最順我口的說法，再偷偷教我，不讓我有不得不照著說的壓力。你會在我場次好多好多好累的時候，用搞笑來讓我舒壓，即便你也已經好累好累了。你曾經很認真的跟我道歉，就只因為我們才差五歲卻要演母子的這種在戲劇裡很常有的狀況，你說你很不好意思我要因此扮老妝，你甚至還去剪了頭髮，想讓自己看起來更小一些，好讓我可以在戲裡漂漂亮亮。」

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蔡燦得也提到這幾天在劇組的角色有一句台詞是：「你們不知道他人有多好！」，讓她每次演完都想到傅子純。「而現在，大家都已經更知道你是一個多好的人了，你卻已經不在了。好多天了，我不想在忙碌奔波中隨隨便便寫些什麼，因為你也不會隨隨便便的對我，畢竟在我們只是剛剛認識的那種朋友的時候，你就絲毫不囉嗦的在認識的第一分鐘就對我那麼那麼好。願你帶著大家的祝福，去更好的地方。真的是很捨不得你，我特別的朋友。」

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