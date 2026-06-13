傅子純今頭七 傳將樹葬、家屬找好長眠地 經紀公司回應

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傅子純7日病逝。(圖/傅子純的粉絲團臉書)

零負評男星傅子純7日因急性血癌（白血病）病逝，享年46歲。今(13日)是他的頭七，有風聲傳出，家屬有意安排樹葬、也找好長眠地。對此，經紀公司回應了。

傅子純的靈堂於10日開放親友追思，他生前的人緣很好，圈內好友包括高欣欣、翁家明、梁佑南、方馨、錢君仲、勇兔、林玟誼、李千娜、米可白、王燦、藍葦華、曾子益、蔡昌憲等超過30位藝人到場哀悼。傅子純的圈外人妻子Corrinna，難以承受喪夫之痛，在社群發文：「多麼希望這一切只是夢，一覺醒來你還叫我聲『 寶貝』。」也叮嚀傅子純，記得在頭七那天回家看看兩條貴賓愛犬「咪嚕」、「咪酷」。

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另，有傳聞指出，傅子純安葬方式為樹葬，家屬已經找到長眠地。根據《民視新聞》報導，經紀公司表示：「目前都還沒確定，有確定的日期跟地點會一併提供給大家。」

傅子純愛妻Corrinna先前受訪透露，老公生前不知道自己罹患血癌，送醫時意識清楚，能跟醫生交代不舒服的症狀，也同意插管，沒想到送進ICU搶救後逝世，死亡證明書為「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。

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