傅子純頭七將至！遺孀淚崩曬吻照…叮囑1句看哭全網

娛樂中心／王妤倢報導



曾以民視經典大戲《新兵日記》中「楊海生」一角爆紅全台的實力派男星傅子純，多年來深耕台灣本土八點檔，憑藉在《風水世家》、《多情城市》、《愛的榮耀》等多部熱播大戲中的精湛演技，成為無數台灣觀眾心中最熟悉的螢幕熟面孔。不料，本月7日卻驚傳他因急性白血病（俗稱急性血癌）引發突發重症，雖經醫療團隊全力搶救，最終仍不幸宣告不治，享年46歲，突如其來的死訊震驚演藝圈。在傅子純的頭七法會前夕，其悲痛欲絕的遺孀也在深夜寫下長文，字字血淚地向在天之靈的丈夫深情喊話：「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」令人看了萬分鼻酸。





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傅子純今頭七！遺孀淚崩曬吻照嘆：多希望還叫我聲寶貝 她叮囑1句看哭全網

傅子純與妻子的甜蜜合照。（圖／翻攝自「Corrinna」臉書）





與傅子純情同姐弟的女星深夜發文喊話：記得要來聽經！

在圈內擁有極佳好人緣的傅子純突然撒手人寰，讓身邊的親朋好友與粉絲至今都無法接受。連日來，演藝圈眾多星友紛紛在社群平台上發文懷念，其中與傅子純情同姐弟的資深女星高欣欣，昨（11）日也在臉書發文哀悼，坦言現在滑開臉書，滿滿都是關於傅子純的消息、滿滿都是大家對他的不捨，以及他生前帶給大家的無數歡樂。高欣欣悲痛地透露，自己昨日去上課，沒想到連學校的兩位老師都前來關切問起，直言「看起來如此健康陽光的你，怎麼會……！」最後，高欣欣也溫柔地對傅子純叮嚀：「明日就是你的頭七，不用擔心，大家都在，記得要來一起聽經～三昧水懺。」



傅子純遺孀分享「甜蜜約定」 嘆：多麼希望這一切只是夢

面對摯愛離世的第七天，傅子純的遺孀今日凌晨也在臉書強忍悲傷發文，吐露了當初發病前的微小細節。她透露，當初聽到傅子純對她說「這陣子可能要休息一檔戲」時，她原本心裡還暗自高興，早就計畫好要帶著老公到處旅遊、好好走走，順便豐富彼此的藝術氣質，沒想到無常來得這麼快、事情發生得如此突然，這番甜蜜約定如今再也無法實現，讓她不禁絕望地感嘆：「多麼希望這一切只是夢，一覺醒來你還叫我聲『寶貝』。」為了緬懷深愛的丈夫，遺孀也特地將過去兩人相處的甜蜜合照剪輯成一支珍貴的紀念影片。影片中可見她親暱地親吻著傅子純的臉頰，而傅子純則對著鏡頭展露一如往常、最燦爛幸福的笑容，與如今的天人永隔形成強烈對比，引人淚崩。最後，她對丈夫留下最後的溫柔霸道，叮囑他頭七這天哪都別去、不准看別人，一定要記得回溫暖的家，看看最牽掛的兒女。





傅子純今頭七！遺孀淚崩曬吻照嘆：多希望還叫我聲寶貝 她叮囑1句看哭全網

傅子純遺孀喊話：「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。 」（圖／翻攝自「Corrinna」臉書）





原文出處：傅子純頭七將至！遺孀淚崩曬吻照嘆：多希望還叫我聲寶貝 她叮囑1句看哭全網

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