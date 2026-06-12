傅子純頭七將至！遺孀淚崩曬吻照…叮囑1句看哭全網
娛樂中心／王妤倢報導
曾以民視經典大戲《新兵日記》中「楊海生」一角爆紅全台的實力派男星傅子純，多年來深耕台灣本土八點檔，憑藉在《風水世家》、《多情城市》、《愛的榮耀》等多部熱播大戲中的精湛演技，成為無數台灣觀眾心中最熟悉的螢幕熟面孔。不料，本月7日卻驚傳他因急性白血病（俗稱急性血癌）引發突發重症，雖經醫療團隊全力搶救，最終仍不幸宣告不治，享年46歲，突如其來的死訊震驚演藝圈。在傅子純的頭七法會前夕，其悲痛欲絕的遺孀也在深夜寫下長文，字字血淚地向在天之靈的丈夫深情喊話：「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」令人看了萬分鼻酸。
傅子純與妻子的甜蜜合照。（圖／翻攝自「Corrinna」臉書）
與傅子純情同姐弟的女星深夜發文喊話：記得要來聽經！
在圈內擁有極佳好人緣的傅子純突然撒手人寰，讓身邊的親朋好友與粉絲至今都無法接受。連日來，演藝圈眾多星友紛紛在社群平台上發文懷念，其中與傅子純情同姐弟的資深女星高欣欣，昨（11）日也在臉書發文哀悼，坦言現在滑開臉書，滿滿都是關於傅子純的消息、滿滿都是大家對他的不捨，以及他生前帶給大家的無數歡樂。高欣欣悲痛地透露，自己昨日去上課，沒想到連學校的兩位老師都前來關切問起，直言「看起來如此健康陽光的你，怎麼會……！」最後，高欣欣也溫柔地對傅子純叮嚀：「明日就是你的頭七，不用擔心，大家都在，記得要來一起聽經～三昧水懺。」
傅子純遺孀分享「甜蜜約定」 嘆：多麼希望這一切只是夢
面對摯愛離世的第七天，傅子純的遺孀今日凌晨也在臉書強忍悲傷發文，吐露了當初發病前的微小細節。她透露，當初聽到傅子純對她說「這陣子可能要休息一檔戲」時，她原本心裡還暗自高興，早就計畫好要帶著老公到處旅遊、好好走走，順便豐富彼此的藝術氣質，沒想到無常來得這麼快、事情發生得如此突然，這番甜蜜約定如今再也無法實現，讓她不禁絕望地感嘆：「多麼希望這一切只是夢，一覺醒來你還叫我聲『寶貝』。」為了緬懷深愛的丈夫，遺孀也特地將過去兩人相處的甜蜜合照剪輯成一支珍貴的紀念影片。影片中可見她親暱地親吻著傅子純的臉頰，而傅子純則對著鏡頭展露一如往常、最燦爛幸福的笑容，與如今的天人永隔形成強烈對比，引人淚崩。最後，她對丈夫留下最後的溫柔霸道，叮囑他頭七這天哪都別去、不准看別人，一定要記得回溫暖的家，看看最牽掛的兒女。
傅子純遺孀喊話：「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。 」（圖／翻攝自「Corrinna」臉書）
原文出處：傅子純頭七將至！遺孀淚崩曬吻照嘆：多希望還叫我聲寶貝 她叮囑1句看哭全網
更多民視新聞報導
過世前2天還通話！傅子純父哀曝「最後對話」：怕我擔憂
收4000元發票中獎信！男星靠「1招」神識破詐騙伎倆
72歲陳盈潔人生倒數！胡瓜爆「10年沒聯絡」內幕
其他人也在看
同期男星閃兵丟工作 鳳小岳代言接不完大賺八位數
問及是否因閃兵風波意外受惠，鳳小岳笑說：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力（才有這些代言活動）。」也謙虛表示，對於曝光多非常榮幸，對於演藝圈起起伏伏，一定要保持平常心。鳳小岳表示，近期正在從事幕後，做編劇、開發電影，也在等待好劇本上門。他也很注重身體...
台中神岡工廠驚傳工安事故 男員工操作沖壓機「頭部遭夾重傷」送醫不治
據了解，該男員工疑似操作沖壓機時不慎，頭部遭機台重夾，現場大量出血，頭部並有約8公分撕裂傷，當場失去呼吸心跳。台中市消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，救護人員同步進行線上DA-CPR指導及操作AED，並緊急將傷者送往衛生福利部豐原醫院搶救，但男子仍於下午2時50分許宣...
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
新疆版Labubu爆紅！遊客排2小時也要買 攤主每天只睡3小時
綜合《羊城晚報》等陸媒報導，這款名為「富貴小羊」的手工玩偶自今年5月起迅速竄紅，被不少網友封為「新疆版Labubu」。圓滾滾的大眼睛、捲毛造型、粉嫩耳朵與微笑表情，加上濃濃新疆民族特色元素，成功擄獲大批遊客與網友的心。從黑龍江、四川、廣東到陝西，不少遊客專程到烏...
洪都拉斯昔押房買股「慘暴跌剩6元」 最終結局竟神反轉
娛樂中心／邱于芳報導因模仿「心海羅盤」葉教授走紅的藝人洪都拉斯，最近在民視熱播八點檔《豆腐媽媽》飾演萬家一家之主，和劇中演員展開多場精彩對手戲。他曾在談話性節目中分享，自己股齡已有30年，當年會從搞笑藝人斜槓成為演員，將專注力放在演戲上，和投資有關係。當年他曾將房子拿去抵押，以一張10幾塊的股價買進500張銀行股，然而買了之後，該檔股票卻一路跌至6塊，因此和老婆天天失眠，沒想到迎來驚人反轉。
蕭煌奇砸千萬玩股票 聽新聞當操盤手曾「3天蒸發一棟房」
金曲歌王蕭煌奇憑藉台語專輯《做一個惜情軟心的人》，在第37屆金曲獎強勢入圍「最佳台語男歌手獎」、「最佳台語專輯獎」、「年度專輯獎」以及「最佳作曲人獎」四項大獎，即將角逐生涯第五座台語歌王獎座。在金曲揭曉前夕，他更無預警拋出震撼彈，宣布將於今年9月再度登上台北小巨蛋，舉辦全新個人巡迴演唱會「BRAVO」，可謂雙喜臨門。而在音樂光環背後，蕭煌奇受訪時更罕見透露自己「隱藏版操盤手」的驚人身分，砸下8位數揮軍股市，甚至經歷過「3天蒸發一棟房」的驚心動魄體悟，引發外界高度關注。
86歲嬤淩晨狂吼！鄰居被吵到崩潰 4子女竟只靠監控「雲盡孝」
《新聞晨報》報導，據居民表示，孔阿婆起初只是在陽台自言自語，但近來喊叫情況愈發頻繁且音量增大，不少住戶在社區群組反映受到影響，甚至難以入睡。鄰居們認為，老人長期獨居且缺乏家人陪伴，可能已出現心理或健康方面的問題。據了解，孔阿婆現年86歲，育有4名子女，平時獨...
前員工出面緩頰！遭抓包離職還自稱「執行長特助」 劉伊心鬆口真相
現任老虎牙子董娘的劉伊心近來因為開出職缺引發熱議，有網友質疑月薪4萬5000元，不過工作內容需要包辦家教、司機、保母與影音製作等，對此，劉伊心出面道歉，強調薪資可以討論，其中，她的前特助也發聲幫忙緩頰，但有網友卻表示對方依舊對外宣稱是「執行長特助」，質疑她是否已經離職，對此，劉伊心也正面回應了。蔡佩伶報導
以為發票中400元！他填完卡號、OTP驗證碼想領獎 秒被盜刷2.4萬元
內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，當時他收到一封自稱某知名購物平台的電子郵件，信件標題寫著「電子發票中獎通知」，點開信件查看，內文提及他先前網購的電子發票中獎400元，指示他點擊連結兌換獎金。當事人表示，他平時網路購物次數多，就沒有多想...
警所長遭毒駕撞傷！警政署長張榮興親赴慰問 重申「毒駕零容忍」
即時中心／徐子為、黃彥翔報導彰化埔鹽分駐所長陳國銘、警員趙秉逸於本月4日下午執行查緝任務時，遭施姓嫌犯駕車衝撞。陳所長雖身受重傷，仍強忍劇痛拔槍鳴槍示警，與同仁合力壓制施嫌。警政署署長張榮興對此高度重視，今（12）日特地親赴陳所長家中探視慰問，除關懷其手術後的恢復狀況外，更對其展現英勇無畏的行為，表達最深切的敬意與不捨。張署長強調，警政署絕對是第一線執勤同仁最堅強的後盾，全力捍衛公權力不容挑戰。
「沒想過他們這麼有錢」：台灣民間網站揭露多名立委、議員持股上億元
網站揭露，「台灣政壇股王」為國民黨籍台中市議會議長張清照，其持股市值約50億元新台幣，顏寬恒和王鴻薇則為立法院的股王、股后。
蔣萬安背棄國父？竟吵廢監院 周軒列「5大爛攤」酸爆：替自己留後路
即時中心／陳奕劭報導台北市長蔣萬安今（12）日在臉書稱，要廢除監察院，還搬出監察院前院長陳菊昔日發言「希望我是最後一任監察院長」，要民進黨修憲廢除監察院。對此，政治工作者周軒談指出，大家疑惑，蔣萬安連自己老祖宗留下的五權憲法都不要嗎？周軒進一步盤點台北近年上媒體版面的市政爭議，狠酸「他只是替自己留後路」。
廖家儀宣布全新身分 13歲愛女成國手為台灣爭光
身兼臺北市體育總會壁球協會、中華民國壁球協會及全國大專院校體育總會顧問的廖家儀表示，原本只是希望孩子培養運動習慣，沒想到全家因此愛上壁球。她認為壁球不僅訓練體能，更能培養孩子面對挑戰與挫折的能力。談到孩子的表現，廖家儀透露13歲女兒陳若晞今年已入選世界青年...
果酸換膚臉全爛！竟是「這原因」惹禍 黑心商人遭逮送辦
【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市衛生局接獲檢舉，有民眾前往皮膚科診所「果酸換膚」，事後臉部竟出現大面積灼傷，檢調追查發現，代理美國某品牌保養品的經銷商，從2007年後就未再進口，還將過期產品重新分裝、竄改製造及有效日期，照樣賣給醫院與診所牟利，前（10）天專案小組發動搜索，帶回嚴姓負責人等5人釐清案情，檢方複訊後聲押，法院裁定嚴男以80萬元交保，擔任公司幹部的兩名子女則以30萬交保。
台積電強勢進駐屏東！魏哲家親簽「金鏟」 加持動土
屏東科學園區半導體供應鏈專區今日盛大動土，台積電董事長魏哲家親簽金鏟子討彩頭，象徵與夥伴緊密合作。總統賴清德親臨現場，宣示打造大南方科技廊帶，讓屏東轉型為全球尖端科技核心。該園區預計創造5,400個就業機會及360億元年產值，除半導體外，未來更將引進太空產業與智慧機器人。透過一站式服務與人才培訓，屏東將成為全球供應鏈的明日之星，實現人才留鄉發展願景並強化臺灣產業韌性。
傅子純逝世後下雨不斷 遺孀二度發文心碎：約定好要找到彼此
台灣男演員傅子純7日因急性血癌（白血病）驟逝，享年46歲，他的圈外人妻子Corrinna痛心不已，表示老公生前不知道自己罹患血癌。明(13日)是頭七，Corrinna稍早二度發文抒發喪夫的心聲，「老公我好想你。」
陳盈潔最新病況曝光！許常德一句話翻轉結局 宣布不再開唱
台語歌后陳盈潔72歲，近年健康狀況備受外界關注，自2023年因案入監服刑後，陸續因急性腎衰竭、敗血症等病況申請保外就醫。一路協助陳盈潔籌措醫療費用的音樂人許常德，日前才坦言曾擔憂她生命進入倒數階段，沒想到近日病況出現變化，也讓他感嘆人生總是充滿意外。林宜君
才剛升格新手爸！張書偉涉閃兵開庭公開認罪 妻謝京穎經紀公司回應了
男團「Energy」成員張書偉在5月中迎來雙胞胎女兒誕生，升格新手爸爸。不過他因涉閃兵遭新北地檢署起訴、被求處2年8月徒刑。他12日現身新北地院開庭，公開認錯道歉。對於外界好奇他的近況，對此，張書偉的老婆謝京穎所屬經紀公司做出回應。
看人無腦買0050賺翻！ 他眼紅改押「這檔」 一週蒸發73萬
在台股多頭氣勢如虹的環境下，「無腦買大盤型商品」儼然成為年輕世代口中的財富密碼，但當股市波動加劇，而進場的新手在缺乏對金融商品屬性的正確認知、甚至為了追求翻倍速度而盲目加大槓桿時，原本預期穩賺不賠的投資，往往會在短短幾天內演變成慘烈的資產大失血。這種因為眼紅他人獲利而盲目跟風的集體焦慮，近期在社群上再度引發強烈關注。