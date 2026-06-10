傅子純停工半年！翁家明曝他「6字心聲」一語成讖

翁家明現身靈堂追思。（圖／東森娛樂）





因演出《新兵日記》爆紅廣受觀眾喜愛的演員傅子純，6月7日病逝，享年46歲。傅子純的靈堂今（10）日開放家屬、至親及演藝圈好友前往弔唁，遺孀Corrinna李小姐首度現身回應，眾多圈內好友包括翁家明、梁佑南、兵家綺、廖家儀、方馨都到場追思。

與傅子純多次合作拍攝八點檔，翁家明從《風水世家》開始對他印象深刻：「年輕小伙子就是未來之星！」形容傅子純身體強壯，上綜藝節目時拉單槓還比他多拉5下，還以為是海軍陸戰隊的；從《多情城市》開始傅子純戲份更重，在劇中跟翁家明的「女兒」廖苡喬談戀愛：「那個戲基本上就是以他為男主角的戲，等於是真正擔綱大任的時候，從此每一檔都有他。」

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翁家明分享傅子純生前故事。（圖／東森娛樂）

翁家明分享傅子純生前故事。（圖／東森娛樂）

傅子純的遺作《好運來》也和翁家明有合作，殺青後他有問過傅子純怎麼沒有接拍下一檔《豆腐媽媽》，當時傅子純回應：「休息一下好了！」翁家明理解，有時候演員一直連拍八點檔也不見得是好事，角色雷同性過高，休息充電後再演出會更有活力，

在傅子純靈堂前，翁家明向他告別：「你就一路好走，因為他是值得我們記住他的，他永遠都是我們心目中的男主角，平常待人也隨和幽默，跟大家都相處非常好，他有時候也會男扮女裝逗我們笑，小伙子很可愛很活潑，大家現場都相處得很融洽。」他直言聽到噩耗很驚訝，情緒難以平復、雞皮疙瘩都起來了，也呼籲大家要定期健檢照顧好身體。

今日靈堂弔唁的演員名單，高欣欣、兵家綺、方馨、廖家儀、錢君仲、阿竿（阿甘）、翁家明、黃少谷、勇兔、林玟誼、顏曉筠、程雅晨、李千娜、米可白、余政鴻、胡嘉愛、張世賢、梁佑南、方琦、王燦、吳政澔、徐千京、周宇柔、吳迦樂、藍葦華、曾子益、李厚豪、蔡昌憲、何豪傑、李岳峰導演女兒李怡慧、張志鴻導演、楊皓崴等人。

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