傅子純入夢了！遺孀憔悴現身靈堂還原：我們會找到彼此

傅子純遺孀Corrinna現身靈堂。（圖／東森娛樂）





民視八點檔當家男主角傅子純，因演出《新兵日記》爆紅廣受觀眾喜愛，6月7日因白血球遽增合併肺炎，肺炎併發敗血症疑似急性白血病病逝，享年46歲。傅子純的靈堂今（10）日開放家屬、至親及演藝圈好友前往弔唁追思，遺孀Corrinna李小姐也首度現身回應外界。

兵家綺（左）陪同傅子純遺孀Corrinna出席。（圖／東森娛樂）

兵家綺（左）陪同傅子純遺孀Corrinna出席。（圖／東森娛樂）

Corrinna連續3日在社群平台發文追思老公，她前天發文提到：「我總算睡了一下，我終於見到你了老公。你身上已經沒有病痛，只是還有些迷惘正在努力瞭解情況，如同你身前一樣還是跟緊我的定位，但你看起來有把我最後跟你說的話聽進去了，老公，記得你生前看過書中提過的『中陰』，我相信你一定會去很好的地方。」

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Corrinna今日憔悴現身靈堂，受訪時感謝大家連日的關心，被問傅子純入夢時有交代什麼話嗎？她表示沒有說話：「但我有看到他，很好很好（的樣子），沒有病痛，看起來有點迷茫，我覺得是有一點點（慌張），太臨時了！我們會找到彼此的。」

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