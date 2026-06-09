傅子純入夢了！遺孀發求救訊號 盼祂放心走：拜託不要捨不得我
【緯來新聞網】傅子純演出多部八點檔，出道二十多年，早已坐穩民視一哥的位置，未料於7日下午因急性血癌引起突發症狀病逝、享年46歲，留下結婚8年的圈外老婆佳綺。她今（9日）再發文抒發心情，透露盼到傅子純入夢，心碎地說，「對不起老公我沒有很堅強，如果你看到我哭，拜託不要理我、捨不得我」，更直接向親友發出求救訊號「非常感謝也需要你們」。
傅子純離世，讓太太極度悲傷。（圖／翻攝傅子純IG）
傅子純太太發文表示，丈夫離開的第二晚終於入睡了，「見到你了老公。你身上已經沒有病痛，只是還有些迷惘正在努力瞭解情況，如同你生前一樣還是跟緊我的定位，但你看起來有把我最後跟你說的話聽進去了」。
她相信傅子純會到更好的地方：「我親愛的老公我知道你不捨我，但老天如此安排我懂了，這就是讓我要好好地來幫你，尤其是在你人生最後的階段讓我在你身邊，是有祂道理的。對不起老公我沒有很堅強，如果你看到我哭，拜託不要理我，不要捨不得我。 拜託。」
面對愛人的過世，她需要時間宣洩，更希望自己能像過去一樣理性看待事情，「這次我不要你陪我。我讓你去做你該做的事。雖然你食言了，但我不怪你，心痛但不怪你，不是你的錯，你別怪自己。謝謝各界的長輩、好朋友們的幫忙及關心。佳綺非常非常感謝也需要你們」。
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