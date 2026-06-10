傅子純出道24年熬成民視當家小生 昔戰友震驚獲驟逝噩耗！曝敬業態度：曾22天沒回家睡覺

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傅子純拍戲敬業。民視提供

8點檔小生傅子純急性血癌病逝，享年46歲，事發突然讓親友無法接受，他生前人緣好，圈內好友紛紛發文哀悼。曾與他合作《愛》、《意難忘》等劇的丁力騏，受訪時分享對傅子純敬業態度印象深刻。

傅子純原本就讀理工科，當年會進入演藝圈當藝人，就是因爸爸覺得兒子帥，偷偷幫他報名民視演員訓練班。孝順的傅子純不想反抗父親，自認也不會上，就去試試看，沒想到獲得《後山日先照》演出機會，進而出道，24年來在民視已成為當家小生。

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傅子純在圈內人緣好。民視提供

傅子純毫無徵兆離世 丁力騏震驚：還想話當年

獲知傅子純死訊後，丁力騏難過發文：「不知道該講什麼，從年輕時就一起打拚的兄弟戰友，怎麼會毫無徵兆的突然就走了，我才剛回來沒多久，我還想一直跟你話當年，年輕時幾天幾夜沒睡覺的日子我們都挺過來了，這個你怎麼會沒挺過。」

雖不捨，丁力騏文中也不忘祝福傅子純：「許多想跟你聊的話現在只能放心裡了，子純，我的兄弟，萬般不捨與無奈化作心裡最深的祝福，願你心無罣礙走向更好的地方。」

丁力騏哀悼傅子純。翻攝丁力騏-騏星耀宇臉書

文中提及「年輕時幾天幾夜沒睡覺」，丁力騏接受《TVBS新聞網》訪問時透露，當年合作時拍戲的工作強度，傅子純曾最高紀錄22天沒有回家上床睡覺，其他演員也大多在棚內、休息室或是車上短暫補眠。但丁力騏從未聽到傅子純抱怨，大讚他是一個好人。



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