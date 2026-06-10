傅子純妻曬「結婚照」！交往15年痛喊：你是我的全部 友高欣欣一路陪同曝「少量進食」現況
傅子純離世第3天，靈堂將開放親友弔唁，妻子李小姐曾發文透露傅子純入夢，10日一早再度發文：「今晚你缺席沒來看我，但或許是有事要去忙，沒關係老公你去忙該忙的。我可以的。」
李小姐更曬出與傅子純2018年登記結婚當天所拍的照片，並透露兩人交往15年，「還記得這張照片嗎？是我們登記後那天拍下的。15年的一切一切總總，都刻在我心上。最棒的神隊友，最保護我的老公，你是我的全部。」
高欣欣衝醫院見傅子純最後一面 忍不住罵：搞什麼東西
傅子純在圈內人緣好，進ICU時，許多好友就趕往醫院。高欣欣到院時，傅子純已離世，面容安詳，忍不住罵他：「在搞什麼東西呀！」但仍盡力送「弟弟」最後一程，與其他好友幫助傅子純妻子辦理後事，並誦經迴向。
高欣欣受訪時也透露傅子純妻子現況，「還在漸漸的穩定當中，有開始少許的進食。」眾人至今還是很傷心，高欣欣形容：「所有的人還在錯愕當中，現在有不少事情必須要處理，我們都會幫忙。」
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