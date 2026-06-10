傅子純急性白血病離世！吳欣岱1分鐘短片講解：長期不適快就醫

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[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導

本土劇藝人傅子純因急性白血病併發綜合病症，年僅46歲驟逝，消息傳出後讓各界震驚不捨。臺北市議員參選人、心臟血管外科醫師吳欣岱也透過短片說明，急性白血病相較於大腸癌、乳癌等常見癌症，並沒有明確的專一篩檢方式，因此不少患者都是在健檢發現血球數值異常後，才進一步確診。她也提醒，若長期出現無法解釋的不舒服症狀，「建議還是去給醫師看一下。」

本土劇藝人傅子純因急性白血病驟逝，讓各界震驚不捨。臺北市議員參選人、心臟血管外科醫師吳欣岱也透過短片說明疾病相關的知識與應對措施。（圖／傅子純的粉絲團／吳欣岱＠台灣基進臉書）

吳欣岱的粉專在8日晚間發布短片，吳欣岱在片中表示，得知《新兵日記》演員傅子純離世的消息後相當難過，因此想用1分鐘向大家說明俗稱血癌的「急性白血病」。她解釋，急性白血病主要是骨髓中負責製造血球的細胞出現異常，進而產生大量不成熟白血球，影響血紅素、血小板等其他血球細胞的正常運作。

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吳欣岱指出，當血球製造受到影響，患者可能會出現各種不適症狀，但因為急性白血病不像部分癌症有較明確的篩檢方式，初期往往不容易被察覺，許多人是在健康檢查發現「血球指數」異常後，被轉至血液腫瘤科，才驚覺罹患相關疾病。

她也呼籲，民眾若出現長期疲倦、發燒、臉色蒼白等不明原因症狀，不要輕忽身體警訊，「建議還是給醫生看一下，做個檢查比較安全！」

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