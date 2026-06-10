傅子純急性白血病驟逝！美女醫吳欣岱揭零篩檢內幕 出現這症狀快就醫

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傅子純驟逝引發外界驚訝，台灣基進台北市黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱表示，急性白血病沒有篩檢方式，出現相關症狀最好就醫檢查。翻攝FB＠吳欣岱＠台灣基進

46歲本土劇男星傅子純因急性白血病驟逝，引發各界震驚與強烈關注。台灣基進台北市黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱表示，急性白血病與大腸癌、肺癌或乳癌不太一樣，目前並沒有比較明確或特異性的篩檢方式。

大多數患者可能都是在醫院做健康檢查時，剛好發現抽血指數異常才知道患病，她沉重呼籲：「如果自己有一個長期沒有辦法解釋的不舒服，建議還是去給醫師看一下。」

吳欣岱曝血癌零特異性篩檢

白血病在醫學上俗稱血癌，吳欣岱特別在臉書發布一段1分鐘的短片，以最白話的方式向大眾說明急性白血病的成因與前兆。急性白血病是因為骨髓裡面製造血球的細胞出現異常，進而會製造出大量的不成熟白血球。

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這些異常白血球會導致體內的血紅素、血小板或其他健康細胞的正常運作受到嚴重擠壓，進而造成患者出現各種急性症狀。

她強調，大腸癌、肺癌或乳癌都有明確的特異性篩檢方式可以提早預防，而大部分急性白血病患者之所以發現罹病，可能都是剛好在醫院做健檢，因抽血指數異常被醫師警覺轉至血液腫瘤科，才揭開殘酷真相。

傅子純驟逝，生前不知道自己罹患急性白血病。翻攝FB＠傅子純的粉絲團

長期疲倦發燒與臉色蒼白三大警訊

國民健康局與醫界過去也多次宣導，血癌的病程發展極快，若沒有及時透過抽血與骨髓檢查確診，往往會錯過黃金治療期。

另外，吳欣岱提到，有部分患者自己比較有警覺性，當身體出現長期疲倦、發燒、臉色蒼白等不特定性症狀，驚覺不對勁前往醫院就醫檢查，才終於發現患病。

面對傅子純的驟逝悲劇，吳欣岱特別提醒大家，如果自己身體有一個長期沒有辦法解釋、找不出原因的不舒服，建議還是要提高警覺去給醫師看一下，安排做個詳細抽血檢查會比較安心。



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